جامعة الدول العربية: العرب استعادوا التماسك لصالح القضية الفلسطينية.. فيديو

أكد السفير حسام زكي الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن اجتماع اليوم لوزراء خارجية الدول العربية جاءت مجرياته ايجابية للغاية على عكس الاجتماع السابق الذي لم يتوصل لأي حلول.





وأضاف زكي خلال لقاء له عبر فضائية اكسترا نيوز أن اجتماع وزراء الخارجية العرب كان مثمرا مشيرا إلى أن العرب استعادوا قدرتهم على التماسك والتلاحم لصالح القضية المركزية الفلسطينية.





وتابع الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية أنه تم الاتفاق أن تكون الاجتماعات التشاورية من فتر ة لأخرى من أجل العمل على ايجاد حلول.



