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أخبار العالم

نتائج مقلقة .. الصحة العالمية تعلق على اختبارات لقاح كورونا في جنوب أفريقيا

الإثنين 08/فبراير/2021 - 07:18 م
تيدروس أدهانوم جيبريسوس
تيدروس أدهانوم جيبريسوس
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محمد عثمان
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، أن لقاح "أكسفورد-أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا يعد أحد اللقاحات التي أثبتت فعاليتها للوقاية من كورونا.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في مؤتمر صحفي، إن التحورات الأخيرة للفيروس أثارت تساؤلات حول التأثير المحتمل لهذه السلالات على اللقاح.

وأعرب جيبريسوس عن قلقه حيال نتائج الاختبارات التي أجريت في جنوب أفريقيا على لقاح "أسترازينيكا"، مشددًا على ضرورة تطوير اللقاحات لمواكبة تحورات فيروس كورونا.

وأضاف: "من المهم تحديد ما إذا كان اللقاح فعالًا أم لا حيال الوقاية من المرض".

وأشار مدير منظمة الصحة العالمية إلى أن "نتائج الاختبارات التي أجريت على لقاح أسترازينيكا في جنوب أفريقيا يجب أن تكون بمثابة تذكير للعالم، بضرورة بذل كل الجهود الممكنة للحد من انتشار الفيروس من خلال تدابير الصحة العامة المثبتة".

وشدد جيبريسوس على ضرورة إطلاع المنظمة دائمًا بتحورات فيروس كورونا، حتى تتمكن المنظمة من تنسيق الجهود العالمية لمراقبة تأثير السلالات المتحورة من الفيروس وتقديم المشورة إلى البلدان التي تنتشر فيها السلالات المتحورة.
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