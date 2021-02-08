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رياضة

نبيل الحلفاوي معلقا على تشكيل الأهلي: كنت أفضل نزول محمد شريف وبواليا

الإثنين 08/فبراير/2021 - 07:36 م
صدى البلد
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سارة عبد الله

علق الفنان نبيل الحلفاوي على تشكيل النادي الأهلي أمام بايرن ميونخ الألماني في مباراة اليوم بنصف نهائي كأس العالم للأندية.

 

وغرد الحلفاوى  قائلا، : " ‏يمكن هيأخر قفشة وقدامه التلاتة بدون راس حربة كنت أفضل نزول شريف وتأجيل كهربا، وكنت أفضل نزول بواليا. بس كل دي اجتهادات، أكيد له ترتيبه وحساباته على مدار الماتش".

 

ووصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ  إلى ملعب أحمد بن علي، استعدادًا لمواجهة النادي الأهلي المحدد لها الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة في نصف نهائي كأس العالم للأندية. 

 

وأعلن بايرن ميونخ الألماني، تشكيل فريقه لمواجهة النادي الأهلي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية. وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالآتي: 

في حراسة المرمى: مانويل نوير  خط الدفاع: بنجامين بافارد - جيروم بواتينج - ديفيد ألابا - ألفونسو ديفيز  خط الوسط: يوزوا كيميتش - مارك روكا - جنابري - مولر - كومان  خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.

 

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة بطل أوروبا، وجاء كالتالي:  محمد الشناوي وعلي معلول وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا.

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