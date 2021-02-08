بعد محاكمة مجلس الشيوخ.. هل سيواجه دونالد ترامب السجن باتهامات جنائية؟

هناك فرصة ضئيلة لإدانة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي على مزاعم اتهامه بالتحريض على التمرد؛ لكن مشاكله القانونية لن تنتهي بانتهاء محاكمته الثانية.





فقد يتم قريبًا توجيه الاتهام إلى الرئيس السابق بتهم جنائية، ناهيك عن الدعاوى المدنية المتعددة التي تم رفعها ضده.





قطب العقارات السابق في نيويورك، الموجود الآن في منزله الفاخر في فلوريدا، ليس غريبًا على النظام القانوني، حيث اعتاد جيشه من المحامين منذ فترة طويلة على الدفاع عنه ومهاجمة خصومه خلال جلسات الاستماع المدنية.





والآن بعد أن أصبح ترامب مرة أخرى مجرد مواطن دون حماية الحصانة الرئاسية، فإنه قد يواجه العار غير المسبوق المتمثل في توجيه الاتهام إليه.





إنه هدف لتحقيق جنائي واحد على الأقل، بقيادة المدعي العام في مانهاتن سايروس فانس، الذي كافح منذ أشهر للحصول على إقرارات ضريبية لترامب لمدة ثماني سنوات.





وركز التحقيق على مستوى الولاية في البداية على المدفوعات قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016 لامرأتين تدعي أنهما كانت لهما علاقات مع ترامب، وتفحص الآن أيضًا مزاعم التهرب الضريبي والتأمين والاحتيال المصرفي.





وفي يوليو، أمرت المحكمة العليا محاسبي الرئيس بتسليم المستندات المالية لفريق فانس.





وطعن محامو ترامب في نطاق الوثائق المطلوبة ولا يزال الحكم معلقًا.





ووصف ترامب التحقيق بأنه "أسوأ موقف حدث في تاريخ الولايات المتحدة".





ومع ذلك، يبدو أن قضية فانس، التي تم الاستماع إليها خلف أبواب مغلقة أمام هيئة محلفين كبرى، تمضي قدمًا.





ووفقًا لوسائل الإعلام الأمريكية، أجرى محققون من مكتب فانس مؤخرًا مقابلات مع موظفي دويتشه بنك، الذي دعم الرئيس السابق ومنظمة ترامب لفترة طويلة، وتحدثوا إلى الموظفين في وسيط التأمين "آون" الخاص بترامب أيضًا.





كما أجرى المحققون مقابلة مع المحامي الشخصي السابق لترامب مايكل كوهين، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد أن اعترف بدفع مبالغ في السر لعشيقات ترامب.





وكان المحامي السابق قد شهد أمام الكونجرس بأن ترامب وشركته تضخمت بشكل مصطنع قيمة أصولها وخفضت قيمتها من أجل الحصول على قروض مصرفية وخفض ضرائبها.





تهديد بالسجن

وتحقق المدعية العامة لنيويورك، ليتيتيا جيمس، وهي ديمقراطية، في هذه المزاعم.





وأجرى فريقها مقابلة مع إريك ترامب، أحد أبناء ترامب، تحت القسم على الرغم من معارضة محامي ترامب، وحصل على وثائق عن بعض ممتلكات العائلة.





وتحقيقها هو تحقيق مدني، لكنها قالت مؤخرًا إنها إذا وجدت أي دليل على وجود نشاط إجرامي، فسوف "يتغير موقف قضيتنا".





وإذا أدين ترامب في أي وقت، فسيكون عرضة للسجن، على عكس الجرائم الفيدرالية، ولا يمكن أن يصدر الرئيس عفوًا عن إدانات الدولة.





وبينما تعهد الرئيس الامريكي الحالي جو بايدن بالمصالحة مع الجمهوريين، فمن المستبعد جدًا أن يتدخل في أي محاكمة جنائية في أي قضية.





ويسعد العديد من منتقدي ترامب باحتمال توجيه الاتهام إلى الرجل البالغ من العمر 74 عامًا، بما في ذلك نشطاء في حركة "نهض وقاوم" الذين دعوا إلى سجنه خلال مظاهرة في نيويورك في يناير.





ومع ذلك، فإن المدعين، الذين يدركون تقلب المناخ السياسي الأمريكي، قد يفكرون مرتين قبل ملاحقته، حسبما قال عدد من المحامين لوكالة فرانس برس.





وقال دانيال ريتشمان، المدعي العام السابق وأستاذ القانون في جامعة كولومبيا: "لا أعتقد أن أي شخص سيقفز فوق ذلك".





وأضاف "آخر شيء تريده هو أن يتم استخدام العملية أو النظر إليها على أنها مجرد أداة أخرى في عملية سياسية".



