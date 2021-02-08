هويدا الأتربى قائمًا بأعمال وكيل "تربية طنطا" للدراسات العليا

أصدر الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، قرارًا بتكليف الدكتوره هويدا الاتربى، أستاذ ورئيس قسم أصول التربية بكلية التربية للقيام بأعمال وكيل كلية التربية للدراسات العليا والبحوث.









حصلت الدكتوره هويدا الاتربى على بكالوريوس علوم وتربية "التاريخ الطبيعي"، كلية التربية جامعة طنطا 1989 والأولي علي الأقسام العلمية بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف، ودبلوم خاص في التربية "أصول التربية"، كلية التربية جامعة طنطا 1991 بتقدير جيد جدًا، وماجستير في التربية"أصول التربية"، كلية التربية جامعة طنطا 1995 بتقدير ممتاز، ثم درجة دكتوراه الفلسفة في التربية "أصول التربية"، كلية التربية جامعة طنطا 1998.





تدرجت في الوظائف العلمية: معيدا في 1989، مدرسًا مساعدًا فى 1995، مدرسًا في 1998، أستاذا مساعدا في 2013، ووصلت إلى درجة أستاذ في عام 2019، كما تولت رئاسة قسم أصول التربية بكلية التربية جامعة طنطا في سبتمبر 2020.



