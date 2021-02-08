احتفال المصريين بالفوز.. وقائع ما حدث في مباراة الأهلي وبايرن ميونخ عام 1977.. فيديو وصور

حالة من القلق والترقب تسود الشوارع المصرية بالتزامن مع مباراة عملاقي أفريقيا وأوروبا في نصف نهائي ككأس العالم للأندية 2020، حيث يواجه نادي الاهلي المصري نادي بايرن ميونخ الألماني، للترشح لنهائي مونديال الأندية.





هذه ليست المرة الأولى التي يلتقي فيه الأهلي بـ بايرن ميونخ الألماني، فالمباراة السابقة للفريقين كانت في ديسمبر 1977، والغريب في هذه المباراة أن فريق الاهلي ارتدى ملابس باللون الأبيض، وارتدى فريق بايرن ميونخ اللون الاحمر.





وانتهت المباراة التاريخية بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد، سجلها محمود الخطيب وشريف عبد المنعم، وتصدر هذا الخبر الصحف المصرية آنذاك، ونشر خبر بعنوان : «الأهلي يفوز على بايرن ميونخ 2- 1».





وتضمن الخبر المنشور في 21 ديسمبر 1977 "فاز الأهلي بطل الدوري العام المصري 2 -1 على بايرن ميونيخ بطل كأس أوروبا للأندية أبطال الدوري العام لمدة 3 سنوات متتالية في مباراتها الودية أمس.. وكانت نتيجة الشوط الاول 1- 0، وأحرز شريف عبد المنععم الهدف الأهلي في الدقيقة 40".





واستكمل الخبر: "ثم أضاف الخطيب الهدف الثاني في الدقيقة 5 من الشوط الثاني، ثم أحرز مولر هدف بايرن في الدقيقة 22، وقدم لاعبو الأهلي عرضا قويا"، وعن عدد الحضور حينها، شهدت المبارة حضور 70 ألف متفرج، وكان من بينهم الصحفيين الألمان.



