بكلمات مؤثرة .. ليلى علوي تنعى المخرجة التونسية مفيدة التلاتلي

حرصت الفنانة ليلى علوي على نعي المخرجة التونسية مفيدة التلاتلي، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت ليلي علوى، قائلة: "فقدت السينما العربية مخرجة بغاية الأهمية وتعد إحدى أيقونات السينما التونسية، والتي شرفت بلقائها في عدة مهرجانات والعمل معها في بعض لجان التحكيم، واستفدت الكثير من نقاشاتنا المثمرة".

وتابعت: "رحم الله المخرجة التونسية مفيدة التلاتلي، السيدة التي لطالما نجحت في التعبير عن معاناة المرأة بحرفية شديدة. عزائي لمحبيها وأسرتها وجميع السينمائيين".

يذكر أن المخرجة مفيدة التلاتلي من مواليد سيدي بوسعيد في 5 أغسطس سنة 1947، ودرست السينما في فرنسا، وشغلت لفترة قصيرة منصب وزيرة الثقافة في تونس بعد قيام الثورة على نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.