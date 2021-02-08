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أخبار العالم

متفوقة على المالديف والكاريبي .. مصر تحتل المركز الأول بين الوجهات السياحية الأكثر طلبا بالعالم

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:54 م
مصر من اهم الوجهات
مصر من اهم الوجهات السياحية الاكثر طلبا
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على صالح
احتلت مصر المركز الأول دوليا بين عدد من المقاصد السياحية "الأكثر طلبا" على مستوى العالم، حسب استطلاع رأى أجرته ونشرته على موقعها مجلة "ترافيل انسايد" السويسرية المتخصصة فى الشأن السياحى.


وحسب الاستطلاع الذي نشر على موقع المجلة الناطقة بالألمانية تتفوق مصر على الكثير من المقاصد السياحية الأخرى حول العالم مثل "جزر المالديف، والكاريبى والدومينيكان والمكسيك وكوستاريكا وتركيا وغيرها الكثير من دول العالم، على الرغم من الإجراءات المشددة التى أعلنتها مسبقا حكومة برن لمواجهة أزمة تفشي وباء فيروس كورونا.


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وشدد المجلس الفيدرالي على شروط دخول سويسرا مرة أخرى، وسيتعين، وفقا للسلطات، على أي شخص يصل إلى الدولة بالطائرة اعتبارًا من يوم اليوم الاثنين، 8 فبراير، أن يخضع لاختبار PCR وتكون نتيجته "سلبية" ولا يتجاوز إجراؤه 72 ساعة - دون النظر من أين أتيت.


ولا تزال لائحة الحجر الصحي الخاصة بـ رحلات العودة من البلدان المعرضة للخطر قائمة في مطارات سويسرا؛ إذ يجب أن يكون اختبار PCR سلبيًا، بغض النظر عن وسيلة النقل التي يستخدمها الوافد الى تلك الدولة الاوروبية، وفقا لما أوضحه تحذير السلطات المنشور على موقع مجلة Travel INSIDE السويسرية المتخصصة فى الشأن السياحى.


وعلى الرغم من هذه الإجراءات المشددة في سويسرا وفي العديد من الوجهات، لا تزال رحلات الإجازات مستمرة لمواطني سويسرا، إذ تم الكشف عن هذا أيضًا من خلال تقييم استطلاع عبر الإنترنت لـ ترافيل انسايد. 


وتظهر نتيجة الاستطلاع الآن أيضًا الأماكن التي من المرجح أن يسافر العملاء إليها حاليًا:


تتصدر مصر المرتبة الأولى بين الوجهات الأكثر حجزًا حاليًا، كونها أسهل وأسرع مكان للوصول إليه لقضاء العطلات في شمال إفريقيا للسويسريين، حتى في أوقات كورونا. 


ومع خيار إجراء اختبار كورونا في الموقع في المطار، فإنه لا داعي للقلق بشأن الاستعداد، كما يعتبر المناخ المعتدل من الأسباب الأخرى التي تجعلها الافضل للإقامة، خاصة في مثل هذه الأوقات.


وفي المرتبة الثانية تأـتي جزر المالديف، والتي  اشارت المجلة إلى أن من المزايا الكبيرة فيها أنه يمكن الالتزام بالتباعد الاجتماعي دون أي مشاكل ويجب أن يشعر المسافرون بالأمان أكثر .


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