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سيارات

تيسلا تشتري عملات بتكوين بـ1.5 مليار دولار وستتعامل بها قريبا

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 01:59 ص
تيسلا
تيسلا
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كريم عاطف

أعلنت شركة تيسلا رائدة صناعة السيارات الكهربائية فى العالم ، عن استثمارها فى العملات الرقمية، من خلال شراء عملات بتكوين الرقمية بقيمة  1.5 مليار دولار.


كما أوضحت شركة تيسلا أنها ستبدأ رسميًا بقبول العملات الرقمية لشراء منتجاتها قائلا :" سنقبل العملات الرقمية في المستقبل القريب "، كما صرحت تيسلا أنها عازمة على الاستثمار في الأصول الرقمية من حين لآخر ولفترات مطولة.


ولكن حذرت تيسلا في نفس الوقت من العملات الرقمية مثل بتكوين قائلا :" متقلبة جدًا" ، موضحا أن هناك احتمالية انهيار القيمة المادية لها بسهولة أسفل سعر شراء تيسلا وتسجيل خسائر.


وأوضح إيلون ماسك عن اهتمامه بالعملات الرقمية على حسابه في تويتر أكثر من مرة في الأشهر الأخيرة، ووصل به هذا الاهتمام الى ان قام بكتابة كلمة " بتكوين " مؤقتًا لسيرته الذاتية على تويتر، كما مدح العملة الرقمية Dogecoin في إحدى التويتات، ما أدى إلى ارتفاع حاد في قيمتها.


والجدير بالذكر انه فور اعلان تيسلا هذه التفاصيل الخاصة بقبولها للعملات الرقمية قريبا ، ارتفعت قيمة البتكوين لمستوى غير مسبوق بعد إعلان تيسلا إلى 43,000 دولار .

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