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رياضة

محمد الشناوي: لاعبو الأهلي «رجالة» ونلعب على ميدالية في المونديال

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:24 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد محمد الشناوي، حارس وكابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق قدم مباراة ‏جيدة أمام بايرن ميونخ بطل أوروبا، وقدم أداءً يليق بالكرة المصرية والإفريقية، مؤكدًا أن الفريق يبحث عن ميدالية في مواجهة بالميراس البرازيلي، التي تقام يوم الخميس المقبل في تحديد ‏المركزين الثالث والرابع.‏

وقال "الشناوي"، «لاعبو الأهلي كانوا رجالًا في مواجهة بايرن ميونخ، ونفذوا تعليمات الجهاز ‏الفني بقيادة بيتسو موسيماني، وكان لديهم الثقة في أنفسهم خاصة أنهم أبطال إفريقيا ويمثلون ‏القارة السمراء في مونديال الأندية».‏

وأوضح كابتن الأهلي أن الفريق سوف يغلق ملف مباراة بايرن ميونخ ابتداء من اليوم، ويفكر ‏في مواجهة بالميراس في تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية.‏

وأكد الشناوي أن مواجهة بالميراس ستكون صعبة، لأن الفريق البرازيلي ‏شاهد اليوم الأهلي أمام بايرن ميونخ، ولكن دوافع اللاعبين قوية للحصول على ميدالية في ‏البطولة.‏

وكان الأهلي قد خسر أمام بايرن ميونخ بهدفين دون رد سجلهما ليفاندوفسكي، في المباراة ‏التي أقيمت اليوم على استاد أحمد بن علي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، ويلعب الأهلي ‏مع بالميراس يوم الخميس المقبل.‏

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