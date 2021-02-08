محمد الشناوي: لاعبو الأهلي «رجالة» ونلعب على ميدالية في المونديال

أكد محمد الشناوي، حارس وكابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق قدم مباراة جيدة أمام بايرن ميونخ بطل أوروبا، وقدم أداءً يليق بالكرة المصرية والإفريقية، مؤكدًا أن الفريق يبحث عن ميدالية في مواجهة بالميراس البرازيلي، التي تقام يوم الخميس المقبل في تحديد المركزين الثالث والرابع.
وقال "الشناوي"، «لاعبو الأهلي كانوا رجالًا في مواجهة بايرن ميونخ، ونفذوا تعليمات الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، وكان لديهم الثقة في أنفسهم خاصة أنهم أبطال إفريقيا ويمثلون القارة السمراء في مونديال الأندية».
وأوضح كابتن الأهلي أن الفريق سوف يغلق ملف مباراة بايرن ميونخ ابتداء من اليوم، ويفكر في مواجهة بالميراس في تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية.
وأكد الشناوي أن مواجهة بالميراس ستكون صعبة، لأن الفريق البرازيلي شاهد اليوم الأهلي أمام بايرن ميونخ، ولكن دوافع اللاعبين قوية للحصول على ميدالية في البطولة.
وكان الأهلي قد خسر أمام بايرن ميونخ بهدفين دون رد سجلهما ليفاندوفسكي، في المباراة التي أقيمت اليوم على استاد أحمد بن علي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، ويلعب الأهلي مع بالميراس يوم الخميس المقبل.