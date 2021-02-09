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فن

عقد قران وزفاف عائلي لـ حلا شيحة ومعز مسعود.. صور

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 01:48 ص
صدى البلد
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محمد زاهر
احتفلت الفنانة حلا شيحة بزفافها علي المنتج الداعية الإسلامي معز مسعود وذلك داخل أحد الفنادق النيلية . 

اقتصر الحضور على أسرتي العروسين ولم يتم توجيه اي دعوات لأصدقائهما، تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي تفرضها جائحة كورونا من منع التجمعات في المناسبات الاجتماعية. 

وكان ضمن الحضور والد العروس الفنان التشكيلي أحمد شيحة، وشقيقتها الفنانة هنا شيحة. 

واقيم عقد القرآن عقب اكتمال عدة حلا شيحة بأيام حيث انفصلت عن زوجها الكندي يوسف هاريسون رسميا في الرابع من أكتوبر لعام 2020، حيث تنازلت حينها عن كل حقوقها الشرعية منه. 

وكان الداعية معز مسعود نشر مقطع فيديو لأغنية جديدة له بعنوان "مقاتل أو fighter" منذ شهرين وقام بتنفيذها على الجيتار، وأهداها للفنانة حلا شيحة. وعلق على الأغنية: "سجلت مقطع صغير لاغنيتي الجديدة fighter بجيتاري، والتي كتبتها في 2007، هذه الأغنية لكي يا فتاة.. رحلاتنا واحدة ونحن الاَن بعيدًا عن الجميع". 

وتفاعلت حلا شيحة مع المقطع، وقامت بنشره على حسابها على «إنستجرام» عبر «استوري» وأرفقته برمز "قلب".
عقد قران وزفاف عائلي لـ حلا شيحة ومعز مسعود.. صور
عقد قران وزفاف عائلي لـ حلا شيحة ومعز مسعود.. صور
عقد قران وزفاف عائلي لـ حلا شيحة ومعز مسعود.. صور
عقد قران وزفاف عائلي لـ حلا شيحة ومعز مسعود.. صور
عقد قران وزفاف عائلي لـ حلا شيحة ومعز مسعود.. صور
عقد قران وزفاف عائلي لـ حلا شيحة ومعز مسعود.. صور
عقد قران وزفاف عائلي لـ حلا شيحة ومعز مسعود.. صور
عقد قران وزفاف عائلي لـ حلا شيحة ومعز مسعود.. صور
عقد قران وزفاف عائلي لـ حلا شيحة ومعز مسعود.. صور
عقد قران وزفاف عائلي لـ حلا شيحة ومعز مسعود.. صور
عقد قران وزفاف عائلي لـ حلا شيحة ومعز مسعود.. صور
عقد قران وزفاف عائلي لـ حلا شيحة ومعز مسعود.. صور
عقد قران وزفاف عائلي لـ حلا شيحة ومعز مسعود.. صور
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