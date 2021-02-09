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حوادث

ضبط 50 ألف عبوة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالإسماعيلية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 04:02 ص
حملات امنية
حملات امنية
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (49980 عبوة مستلزمات طبية " قفاز طبى – محلول – جل مطهر – قطن طبى – قسطرة - حافظة عمليات" ، 24 لتر "كحول مطهر" بدون مستندات ومجهولة المصدر) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص") بمحافظة الإسماعيلية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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