هل تلغي الحكومة معاش المرأة المطلقة..الوزراء يرد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ، صحة ما تم تداوله في بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي حول اعتزام الحكومة إلغاء معاش المرأة المطلقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد.





وأكد المركز أنه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي والتي نفت صحة ما تردد حول إلغاء معاش المرأة المطلقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد.









وكان المركز قد نفى ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي إنفوجرافًا يستغل اللوجو الخاص بالمركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي طرح عملات معدنية تحمل شعار "الفرق الطبية"، وينفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدًا أنه لا صحة لإصدار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافًا ينفي طرح عملات معدنية تحمل شعار "الفرق الطبية"، وأن الإنفوجراف المتداول مزيف، وغير تابع للمركز نهائيًا، وأن أي إنفوجراف يصدره المركز الإعلامي يتم نشره على الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عبر الرابط التالي "https://www.facebook.com/EgyptianCabinet".



