ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شوبير لـ موسيماني: مواجهة بالميراس لن تتحمل أي خطأ

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:09 ص
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
وجه الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق نصيحه لبيتسو موسيماني المدير الفني للفريق بشأن مواجهة بالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية. 

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر ":" ‏راجعت نتائج البايرن في مجموعته في بطولة اوروبا الموسم ده لقيته كسب اتليتكو مدريد برباعية ولوكوموتيف بخماسية وريد بول سالزبورج بسداسية وتصدر مجموعته بتعادل وحيد في اتلتيكو مدريد وفوز في كل المباريات طبعا ده غير مدبحة برشلونه الشهيرة الثمانية بس خلاص".

وأضاف :"مباراة الاهلي وبالميراس علي الميداليه البرونزيه صعبه جدا وفرص بالميراس بالفوز اكبر بالتأكيد ولكنهم ليسوا طبعا بقوة البايرن مطلوب من موسيماني اختيار التشكيل الصحيح لأن المباراه لن تتحمل اي خطأ".


يذكر أن الاهلي هزم امس امام بايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للاندية
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أتلتيكو مدريد يسعى للثأر من بايرن ميونخ في مواجهة نارية بـ دوري أبطال أوروبا

تعرف على موعد مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية

خالد بيومي عن خسارة الأهلي أمام البايرن: يتحملها موسيماني

كريم فهمي عن خسارة الأهلي من البايرن: عملتوا اللي عليكو يا رجالة

لاعب بايرن ميونخ ينشر صورة له مع قميص كهربا

فخورون بكم.. الكاف: أداء الأهلي أمام بايرن ميونخ عظيم

ترشيحاتنا

متى يبدأ وقت صلاة الضحى ومتى ينتهي؟ أمامك ساعة لاغتنام فضلها

من مسلسل اللعبة.. شاهد أحدث ظهور لمحمد ثروت

علقة موت.. زوج ينهي حياة زوجته لطلبها الخروج من المنزل

هل الحجاب لفك سحر تعطيل الزواج حرام ؟.. علاج وقف الحال بـ10 آيات

منذ 13 شهرا.. أسعار النفط تسجل أعلى مستوياتها

أسعار ومواصفات تويوتا كورولا موديل 2021

Advertisements

بعد الهزيمة من البايرن.. موعد مباراة الأهلي أمام بالميراس بكأس العالم للأندية

بعد فوز البايرن.. شوبير: علي معلول خارج حسابات الأهلي في مواجهة بالميراس

مدرب بايرن ميونخ بعد الفوز على الأهلي: كان يفترض أن نسجل المزيد

رغم الهزيمة.. فيفا يتغزل في أداء الأهلي أمام بايرن ميونخ بمونديال الأندية

أخبار الرياضة.. هجوم رضا عبدالعال على الأهلي.. موقف علي معلول من مواجهة بالميراس

محمد شريف يوجه رسالة إلى ليفاندوفسكي بعد مباراة الأهلي وبايرن ميونخ

شوبير لـ موسيماني: مواجهة بالميراس لن تتحمل أي خطأ

ليفاندوفسكي: استمتعنا باللعب أمام الأهلي

موجز السوشيال: أول رد فعل لـ الشناوي عن مباراة الأهلي والبايرن.. ورسالة مؤثرة من هنا شيحة لشقيقتها بعد زواجها من معز مسعود

الأهلي ينتهي من ترتيبات مواجهة المريخ السوداني بدوري أبطال أفريقيا

بعد الهزيمة من البايرن.. هكذا يسعد الأهلي لمواجهة «بالميراس» للفوز ببرونزية المونديال

مونديال الأندية.. الصحف البرازيلية تحذر بالميراس من الاستهتار بالأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عثوره على لؤلؤة بقيمة خيالية.. صياد تايلاندي خلف القضبان لهذا السبب

رحلة علاج مريرة.. 12 جراحة طارئة لصبي ابتلع 54 كرة مغناطيسية

مرطب طبيعي ومدر للبول.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القصب في الشتاء