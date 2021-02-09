خبير : مصر تسعي لإنهاء السلطة الفلسطينية"ذات الرأسين " ..فيديو

قال الكاتب الصحفي ، أشرف العشري ، مدير تحرير جريدة الأهرام ، إن الاجتماع الطاريء بالأمس ل جامعة الدول العربية ، يشير إلى الخطوات المصرية الجادة ، في سبيل تحقيق السلام الحاسم للفصائل الفلسطينية ، وتوفير استحقاقات الدعم والوحدة الوطنية ، للشعب الفلسطيني .





وأضاف الكاتب الصحفي ، أشرف العشري ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "صباح الخير يامصر" ، والمذاع على فضائية "القناة الأولى " ، أن ما قامت به مصر من مفاوضات خلال سنوات ، تجنى ثمارها حاليا ن في تحقيق ودعم الانتخابات التشريعية ، والي ستدعم تغيير لوجيسي بالمنطقة ، في وجود رئاسة أمريكية جديدة .





وأشار إلى أن أية جهد الأن يصب في مصلحة فلسطين ، والفرصة سانحة لتوفير غطاء داعم للأشقاء الفلسطينين ، وهناك عودة وزخم لدور مصر ، في توفير الدعم العربي والفلسطيني .





ولفت إلى أن مصر والدول العربية تسعي لإنهاء السلطة "ذات الرأسين " ، وتشكيل سلطة موحدة تشريعية ؛ لتحقيق الاستقرار المطلوب.





وأكمل : حضور الـ 15 فصيلا فلسطينيا بالأمس هو نتاج ثقة كاملة في حيوية ، ودور مصر ، في عديل المشهد الفلسطيني .