ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خبير : مصر تسعي لإنهاء السلطة الفلسطينية"ذات الرأسين " ..فيديو

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:32 ص
اجتماع جامعة الدول
اجتماع جامعة الدول العربية
Advertisements
نورهان رأفت
قال الكاتب الصحفي ، أشرف العشري ، مدير تحرير جريدة الأهرام ، إن الاجتماع الطاريء بالأمس لجامعة الدول العربية ، يشير إلى الخطوات المصرية الجادة ، في سبيل تحقيق السلام الحاسم للفصائل الفلسطينية ، وتوفير استحقاقات الدعم والوحدة الوطنية ، للشعب الفلسطيني .

وأضاف الكاتب الصحفي ، أشرف العشري ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "صباح الخير يامصر" ، والمذاع على فضائية "القناة الأولى " ، أن ما قامت به مصر من مفاوضات خلال سنوات ، تجنى ثمارها حاليا ن في تحقيق ودعم الانتخابات التشريعية ، والي ستدعم تغيير لوجيسي بالمنطقة ، في وجود رئاسة أمريكية جديدة .

وأشار  إلى أن أية جهد الأن يصب في مصلحة فلسطين ، والفرصة سانحة لتوفير غطاء داعم للأشقاء الفلسطينين ، وهناك عودة وزخم لدور مصر ، في توفير الدعم العربي والفلسطيني .

ولفت إلى أن مصر والدول العربية تسعي لإنهاء السلطة "ذات الرأسين " ، وتشكيل سلطة موحدة تشريعية ؛ لتحقيق الاستقرار المطلوب.

وأكمل : حضور الـ 15 فصيلا فلسطينيا بالأمس هو نتاج ثقة كاملة في حيوية ، ودور مصر ، في عديل المشهد الفلسطيني .
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسي: القضية الفلسطينية من ثوابت السياسة المصرية

سامح شكري: الرباعية الدولية تسعى لهدف واحد هو استئناف العملية السلمية مع الجانب الفلسطيني .. فيديو

خالد ميري: استضافة مصر للفصائل الفلسطينية غرضه تحقيق المصالحة الحقيقة|شاهد

مدير تحرير الأهرام: القضية الفلسطينية ركيزة أساسية فى التقارير الإخبارية المحلية والعالمية

ترشيحاتنا

وزير الخارجية الأمريكي يمتنع عن تأييد قرار ترامب بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان

موجز السوشيال: أول رد فعل لـ الشناوي عن مباراة الأهلي والبايرن.. ورسالة مؤثرة من هنا شيحة لشقيقتها بعد زواجها من معز مسعود

الفنانة شادية تتصدر تريند جوجل.. تعرف على السبب

نشرة الفن.. أول تعليق من معز مسعود بعد زواجه من حلا شيحة.. سبب تأجيل حفل أصالة وشيرين

سعر الذهب اليوم 9-2-2021

مونديال الأندية.. الصحف البرازيلية تحذر بالميراس من الاستهتار بالأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عثوره على لؤلؤة بقيمة خيالية.. صياد تايلاندي خلف القضبان لهذا السبب

رحلة علاج مريرة.. 12 جراحة طارئة لصبي ابتلع 54 كرة مغناطيسية

مرطب طبيعي ومدر للبول.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القصب في الشتاء