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رياضة

مونديال الأندية.. الصحف البرازيلية تحذر بالميراس من الاستهتار بالأهلي

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:21 ص
فريق الأهلي
فريق الأهلي
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محمد السعيد
سلطت الصحف البرازيلية الضوء على مواجهة بالميراس والأهلي المقرر إقامتها بعد غد الخميس، لتحديد المركز الثالث والرابع ببطولة  كأس العالم للأندية.

كان بالميراس خسر أمام تيجريس المكسيكي بهدف دون رد في الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية أمس الاول الأحد، بينما خسر الأهلي أمام بايرن ميونخ، أمس الاثنين.

وستكون مباراة الأهلي فرصة بالميراس الأخيرة لمصالحة جماهيره بعد الهزيمة المخيبة أمام تيجريس، بينما يسعى الأهلي لاقتناص الميدالية البرونزية.

ماذا قالت الصحف البرازيلية عن مواجهة الأهلي وبالميراس:

uol:

الأهلي لديه كل شئ ليدهس بالميراس

gazetaesportiva:

بالميراس يواجه الأهلي " الأكثر تتويجا بالألقاب القارية في العالم بعد ريال مدريد

الأهلي أساس منتخب مصر

otempo:

بالميراس يواجه الأهلي لتحديد صاحب المركز الثالث بمونديال الأندية




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