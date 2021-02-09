وزارة الثقافة توثق عروض المسرح الكنسي بالتعاون مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

يستعد المركز القومي للمسرح برئاسة الفنان ياسر صادق لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لتصوير وتوثيق عروض المسرح الكنسي، إلى جانب مشاركة أسقفية الشباب بالكنيسة برعاية الأنبا موسى في نشاط مجلة المسرح، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، بضرورة توثيق وحفظ التراث المسرحي المصري.





وقالت "عبد الدايم" إن البروتوكول يأتي ضمن جهود وزارة الثقافة لرعاية مختلف ألوان الإبداع الهادف إلى نشر التنوير في مختلف أرجاء الوطن.





وأضافت أن المسرح الكنسي تأثر بحركة تطور أبو الفنون في مصر وتحول من التركيز على الوعظ إلى تقديم عروض تساهم في التوعية بالقضايا المعاصرة واستثمار طاقات الشباب، مؤكدة توحد شعب مصر في نسيج وطني متناغم يعمل بإخلاص لتحقيق التنمية المنشودة.





من جانبه، قال رئيس المركز القومي للمسرح إن المسرح الكنسي نشاط إبداعي خدمي ویتمیز باستمرارية الفرق وتماسكها، وأشار إلى أن عروضه تبرز الكثير من المواهب، مؤكدا أن مشاركة أسقفية الشباب بالكنيسة في نشاط مجلة المسرح يتيح الفرصة للواعدين للتعبير عن أنفسهم ويثرى أبوابها برؤى فنية جديدة.