أندرياس بريمه أسطورة ألمانيا لـ صدى البلد: أحببت محمد الشناوي.. ومستوى الأهلي أبهرني

تحدث أندرياس بريمه، أسطورة المنتخب الألماني وبايرن ميونخ، عن المباراة التي جمعت فريقه السابق بنظيره النادي الأهلي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.





وتمكن نادي بايرن ميونخ من الفوز على النادي الأهلي بهدفين نظيفين، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، ليتأهل للمباراة النهائية امام تيجريس المكسيكي.





صدى البلد تحدث مع الأسطورة بريمه للتحدث عن المباراة، حيث قال:" في النهاية، بايرن ميونخ كان الأحق بالفوز وانتهت المباراة بفوزه، أحببت حقًا حارس النادي الأهلي، محمد الشناوي."





وأضاف:"في النهاية، لن يكون من العدل مقارنة فريق الأهلي مع بايرن ميونخ، بسبب الفروق الفردية الكبيرة بين اللاعبين، والتي تظهر تفوقًا واضحًا للاعبي الفريق البافاري."





واختتم كلامه قائلًا:" ومع ذلك، أبهرني أداء النادي الأهلي، وبالطبع جماهير النادي الأهلي من الطراز العالمي."



