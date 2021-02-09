أندرياس بريمه أسطورة ألمانيا لـ صدى البلد: أحببت محمد الشناوي.. ومستوى الأهلي أبهرني

تحدث أندرياس بريمه، أسطورة المنتخب الألماني وبايرن ميونخ، عن المباراة التي جمعت فريقه السابق بنظيره النادي الأهلي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.
وتمكن نادي بايرن ميونخ من الفوز على النادي الأهلي بهدفين نظيفين، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، ليتأهل للمباراة النهائية امام تيجريس المكسيكي.
صدى البلد تحدث مع الأسطورة بريمه للتحدث عن المباراة، حيث قال:" في النهاية، بايرن ميونخ كان الأحق بالفوز وانتهت المباراة بفوزه، أحببت حقًا حارس النادي الأهلي، محمد الشناوي."
وأضاف:"في النهاية، لن يكون من العدل مقارنة فريق الأهلي مع بايرن ميونخ، بسبب الفروق الفردية الكبيرة بين اللاعبين، والتي تظهر تفوقًا واضحًا للاعبي الفريق البافاري."
واختتم كلامه قائلًا:" ومع ذلك، أبهرني أداء النادي الأهلي، وبالطبع جماهير النادي الأهلي من الطراز العالمي."
أندرياس بريمه هو أحد أساطير المنتخب الألماني ونادي بايرن ميونخ ، لعب في مركز الظهير الأيسر، وارتدى قميص نادي إنتر الإيطالي، ونادي كايزرسلاوترن الألماني، وريال سرقسطة الإسباني، كان أحد أفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيسر، وكان الحدث الأبرز في مسيرته هو قيادته للمنتخب الألماني للفوز بكأس العالم 1990 بتسجيله هدف الانتصار أمام المنتخب الأرجنتيني في مباراة النهائي.