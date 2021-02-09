استمرار سحب مياه السيول من قرية الجفجافة بوسط سيناء

واصل مجلسي الحسنة ونخل بمنطقة وسط سيناء ، التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظتي شمال سيناء وجنوب سيناء، بشأن استمرار إزالة آثار الأمطار والسيول بقري ومدن بوسط سيناء، تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، لتيسير حركة المواطنين والسيارات على الطرق المختلفة وحماية المنشآت من المياه التي تحيط بها من كل جانب.

وقال أسامة أحمد محمد عفش ، رئيس مركز ومدينة الحسنة، أن مياه السيول والامطار اغرقت محيط مدرسة الجفجافة الثانوية التجارية في قرية الجفجافة التابعة للمركز، حيث قامت الإدارة الهندسية بمجلس المدينة بالتعاون مع الجهات المعنية باستخدام الفواتير لشفط المياه من حولها وتوزيعها في مناطق محيطة خالية تستخدم في الزراعة الي جانب مليء الخزانات والخيارات الأرضية لإعادة استخدامها طوال العام في ري الزراعات وشرب الحيوانات والاستخدام المنزلي .

وأكد سليمان فرج محمد رئيس مركز ومدينة نخل، أنه تم فتح الطرق التي تأثرت بالسيول لتيسير حركة مرور وسير السيارات عليها بعد اغلاقها بسبب السيول ، إلى جانب بيانات تحذير للمواطنين بالحذر من أماكن سقوط الأمطار أو وقوع سيول، وطلب الابلاغ عنها والتواصل المستمر مع غرفة العمليات الخاصة بمتابعة الظروف الجوية، مع رفع حالة الطوارىء القصوى لدى الجهات المعنية بمتابعة الظروف الجوية.

واصدر اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، توجيهاته بسرعة إزالة آثار الأمطار والسيول لتيسير حركة المواطنين على الطرق، مشددا على شبكة المياه والصرف الصحى بالتعاون مع مجالس المدن بشفط المياه وتسليك البالوعات لتصريف مياه الأمطار المتجمعة في الشوارع والميادين لتسيير حركة المرور.

وتعرضت محافظة شمال سيناء لسقوط أمطار رعدية ورياح، كما تعرضت مناطق وسط سيناء لسيول متوسطة نتيجة لسقوط الأمطار الغزيرة وتجمع مياه الأمطار من روافد الوديان وتحركها عبر مجارى السيول بعدة مناطق في مركزى الحسنة ونخل بوسط سيناء

قال اللواء الدكتور محمد شوشه محافظ شمال سيناء ، انه تم اعداد خريطة بمواقع انشاء بحيرات صناعية لحجز مياه السيول بمركزي الحسنة ونخل بمنطقة وسط سيناء ، هذا الي جانب التوسع في انشاء هرابات ارضية لحفظ المياه المهدرة التي تتخطي سد الروافعه التخزيني ، بهدف اعادة استخدامها فى الزراعة وتنمية الثروة الحيوانية ، وكذلك الاستخدامات المنزلية .

ولفت اللواء شوشه ، الي ان وزير الري اعتمد مبلغ 300 مليون جنيه لعمل مشروعات لحجز وتخزين مياه السيول بمناطق الحسنة ونخل بوسط سيناء،.كما يجرى التجهيز للاستفادة من مياه سد الروافعة بوسط سيناء بإنشاء مزارع سمكية وتركيب مواتير سحب مياه لرى المناطق المحيطة .













اقرأ ايضا:







