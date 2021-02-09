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أصل الحكاية

تعرف على قصة أول سيارة فى التاريخ |شاهد

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 01:38 م
أول سيارة تم اختراعها
أول سيارة تم اختراعها
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ريهام فيكتور
في العام 1885 طرح مصمم محركات السيارات الألماني كارل بينز، أول سيارة في التاريخ، معلنا عن ولادة العملاق القادم "مرسيدس بنز"، ورغم كون السيارة بثلاث عجلات فقط إلا أن هذا المزيج الغريب من الصفائح المعدنية أصبح جذابا جدا لعشاق السيارات الذين يملؤهم الفضول لمشاهدة أول نموذج لأشهر سيارات العالم.


موقع "أوتو كار" أعد تقريرا مميزا ضم الصور الكلاسيكية النادرة لتاريخ صناعة السيارات، وتكشف تلك الصور عما كانت عليه انطلاقة كل شركة من شركات صناعة السيارات الكبرى.


وبدأ الموقع بشركة مرسيدس بنز، التي طرحت أول طراز من صنعها رسميا عام 1886، وكانت تحمل اسم Patent Motorwagen ومكونة من 3 عجلات وتعمل بمحرك ينتج قوة 0.75 حصان.


وضمت القائمة بداية شركة بيجو الفرنسية، التي قدمت أول مساهمة لها في عالم صناعة السيارات، عام 1891، بعد نحو 40 عاما من تأسيس الشركة عام 1842.


 وكان هذا الطراز مزودا بـ 4 عجلات، وصنعت منه 5 نسخ فقط.

 
 التالي كان شركة فورد الأمريكية لصناعة السيارات، التي قدمت أول طراز من صنعها عام 1896، وكان هذا الطراز يحمل اسم Ford Quadricycle.

 
ثم شركة رينو الفرنسية، عام 1898، حين طرحت نموذجا اختباريا لأول سيارة تصنعها، باسم 1CV بمحرك ينتج قوة 5 أحصنة.


ومن بعدها جاءت ضمن القائمة شركة فيات الإيطالية، التي كان تأسيسها عام 1899، وأول سيارة تنتجها بالتزامن مع عام افتتاح مصنعها الأول عام 1900 وكانت تعمل بمحرك ينتج قوة 4 أحصنة.


وكذلك شركة أوبل، التي كان أول طراز تطرحه رسميا عام 1899 بمحرك يعمل بقوة 3.5 حصان.


ثم ذكرت القائمة، شركة كاديلاك، التي قدمت أول طراز من صنعها عام 1902، وكان هذا الطراز يحمل اسم Model A، وطرحت منه بعد ذلك أول نسخة تحديث منتصف الجيل عام 1904.


ومن بعدها جاءت شركة رولز رويس البريطانية، التي طرحت أول سيارة من صنعها تحت إشراف "هنري رويس" أحد مؤسسي الشركة، عام 1904، قبل أن تتم الشراكة بينه وبين "تشارلز رولز".


وبدايات شركة روفر، النواة الأولى لمجموعة رينج روفر البريطانية، حين طرحت أول سيارة "روفر من صنعها عام 1904، وكانت تحمل اسم Rover Eight.


ثم جاءت ضمن القائمة شركة أودي الألمانية، التي قدمت أول طراز من صنعها عام 1910، وكان يحمل مسمى "أودي" فقط، وذلك بعد 6 أعوام من تأسيس الشركة رسميا عام 1904.
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