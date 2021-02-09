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توك شو

أحمد زاهر ضيف حلقة الأربعاء من مسلسل "في بيتنا روبوت"

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 01:17 م
في بيتنا روبوت
في بيتنا روبوت
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فرح علاء الخولي
صرح برنامج "it”s show time”، المذاع على قناة "سي بي سي"، ان حلقة يوم الاربعاء من مسلسل "في بيتنا روبوت" سيكون بها مفاجآة وهو ان ان النجم احمد زاهر هو ضيف الحلقة القادمة.

حقق "مسلسل في بيتنا روبوت الحلقة 10"، نجاحًا كبيرًا بعد إعجاب الجمهور بها وتصدرها التريند بمحرك البحث "جوجل" وموقع "يوتيوب" بعدد مشاهدات كبير، ومن جانبه، نشر  هشام جمال بطل المسلسل مقطع فيديو من المسلسل عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مصحوبا بتعليق :" صاحبي اللي اخدت منه شكل شخصية يوسف".

وكان هشام جمال ، قال "مشروع فى بيتنا روبوت كان فى البداية تركيبة مختلفة، فبعد نجاح مسلسل بدل الحدوته تلاتة الذى عرض فى رمضان ولاقى نجاحا كبيرا، كان من المفترض أن نقدم ثلاث قصص من 15 حلقة، وبدأنا فى البحث عن أفكار إلى أن ظهرت فكرة الروبوت وتخيلت شيماء سيف فى الدور جدا، وأصبحت الفكرة هى السائدة للمسلسل كله".

مسلسل في بيتنا روبوت من بطولة الفنان هشام جمال ، وليلى أحمد زاهر ، وشيماء سيف ، وعمرو وهبة ، والفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز وشيرين وأوتاكا، وتأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي، ومن اخراج وليد الحلفاوي، ويشارك فيه عدد من ضيوف الشرف منهم هشام ماجد وأحمد زاهر ومحمد عبد الرحمن، وناهد السباعى وأوس أوس وعدد آخر من النجوم.

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