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منوعات

يمسكان بأيدي بعضهما.. اللقطة الأخيرة لزوجين مسنين قبل وفاتهما بـ كورونا

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 01:40 م
اللقطة الأخيرة لزوجين
اللقطة الأخيرة لزوجين مسنين قبل وفاتهما بكورونا
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هدير علاء
تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي لقطة مؤثرة لزوجين مسنين ظهرا فيها وهما يمسكان بأيدي بعضهما البعض داخل غرفة بمستشفى بريطاني، وذلك خلال صراعهما مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وقبل وفاتهما مباشرة متأثرين بإصابتهما بالعدوى المميتة، لتصبح هذه هي اللقطة الأخيرة للزوجين اللذين استمرا زواجهما لمدة 70 عامًا.


وقد توفي الزوجان "مارجريت" و"ديريك فيرث" عن عمر ناهز 91 عامًا الأسبوع الماضي في مستشفى بمقاطعة "مانشستر الكبرى" الواقعة شمال غرب إنجلترا، وتمكنا من رؤية بعضهما البعض للمرة الأخيرة قبل وفاتهما وتوثق اللقطة المرفقة لحظة لقائهما.




وجاء في تقارير وسائل إعلام بريطانية أن "ديريك فيرث" نُقل في البداية إلى مستشفى آخر غير الذي كانت زوجته تتلقى به العلاج، لكنه نُقل إلى هناك في وقت لاحق ليكون برفقتها بعد أن أدرك الأطباء أن حالتها ميؤوس منها.


ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن ابنة الزوجين "باربرا" قولها إنه عند نقل والدها إلى المستشفى الذي كانت والدتها ترقد به، سألته الأخيرة فور رؤيته: "أين كنت؟"، وقد بدأت حالتها تشهد تحسنًا منذ ذلك الحين وكأن رؤيتها لزوجها قد أعطتها دفعة، حسبما أوضحت الابنة، والتي علقت أيضًا على اللقطة الأخيرة التي جمعت بين والديها قائلة: "كانت لحظة حزينة للغاية لكن من المؤثر حقًا أن يكونا هناك معًا".




وأوضح تقرير "ديلي ميل" أنهما نُقلا لتلقي العلاج إثر معاناتهما من مشاكل صحية أخرى وأصيبا بـ كورونا في وقت لاحق، وتوفي "ديريك فيرث" أولًا في الـ31 من يناير الماضي، ولفظت زوجته أنفاسه الأخيرة بعد 3 أيام من وفاته.


يشار إلى أن "مارجريت" و"ديريك فيرث" تزوجا في مايو لعام 1950، وأنجبا 5 أبناء وتتضمن عائلتهما أيضًا 11 حفيدًا و4 من أبناء الأحفاد.
يمسكان بأيدي بعضهما.. اللقطة الأخيرة لزوجين مسنين قبل وفاتهما بـ كورونا
يمسكان بأيدي بعضهما.. اللقطة الأخيرة لزوجين مسنين قبل وفاتهما بـ كورونا
يمسكان بأيدي بعضهما.. اللقطة الأخيرة لزوجين مسنين قبل وفاتهما بـ كورونا
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