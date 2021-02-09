ضبط موظفة ببنك استولت على اموال مواطنين بزعم استثمارها في العقارات والمستلزمات الطبية





واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الإستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها وملاحقة وضبط مرتكبيها.





تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (5 مواطنين) بقيام إحدى السيدات بتلقى مبالغ مالية منهم بزعم إستثمارها لهم فى مجال تجارة العقارات والمستلزمات الطبية عقب إيهامهم بمنحهم أرباح مالية كبيرة وقامت بالإستيلاء على تلك الأموال لنفسها بالمخالفة للقانون.





أسفرت جهود الإدارة عن صحة الواقعة ، وقيام السيدة المشار إليها (موظفة بأحد البنوك - مقيمة بمحافظة الجيزة) بتلقى مبالغ مالية من الشاكين بغرض توظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة العقارات والمستلزمات الطبية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنها لم تلتزم بذلك وإمتنعت عن رد المبالغ المالية المستولى عليها ، فضلًا عن قيامها بترك محل إقامتها هربًا من ملاحقة ضحاياها.





عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها ، حال تواجدها بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة ، وبمواجهتها أقرت بإرتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



