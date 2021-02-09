ضبط شخص يدير كيانا تعليميا وهمى للنصب على المواطنين بالجيزة





أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة الجيزة) بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة ، وإتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين من راغبى الحصول على الشهادات الجامعية ، وقام بالإعلان على مواقع وصفحات التواصل الإجتماعى عن مزايا الدارسة بالأكاديمية ، زاعمًا منح دورات تعليمية وإصدار شهادات فى مجال (المحاسبة بتخصصاتها المختلفة ) وأن تلك الشهادات تمكن الدارسين من الإلتحاق بالعمل بالشركات والمؤسسات الكبرى خلافًا للحقيقة نظير الحصول على مبالغ مالية.





وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة ، تم إستهداف مقر الأكاديمية المشار إليها ، وأمكن ضبط المتهم المذكور ، وعُثر على (عدد من الشهادات الدراسية منسوب صدورها للعديد من الجامعات والأكاديميات المختلفة - عدد من شهادات الخبرة مزورة بالكامل - إستمارات تقديم وطلبات إلتحاق للأكاديمية ونماذج إمتحانات - دفاتر تحصيل رسوم وإيصالات إستلام نقدية تفيد إستلام مبالغ مالية) وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه .

كما أكدت المعلومات والتحريات قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة الغربية) بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثانٍ طنطا بمحافظة الغربية ، وإتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى الإحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية وترويجه شهادات دراسية "مزورة" منسوب صدورها لجامعات حكومية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجال (التمريض – الأشعة) تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج ، فضلًا عن قيامه بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية بهدف إستقطاب العديد من الأشخاص ومنحهم تلك الشهادات وتحصله منهم على مبالغ مالية نظير ذلك .





وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية ، تم إستهداف مقر الأكاديمية المشار إليها ، وأمكن ضبط المتهم المذكور ، وعُثر على (عدد من الشهادات خالية البيانات معدة للتزوير – كمية من الأوراق المستخدمة فى طباعة الشهادات - دفاتر إيصالات إستلام نقدية تفيد إستلام مبالغ مالية – مجموعة من الدعاية والإعلان) وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين وملاحقة وضبط مرتكبيها .