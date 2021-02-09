ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

البرلمان يوافق على مشروع دعم تحقيق المساواة للمرأة بالسياحة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 02:06 م
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد-ماجدة بدوي-يوسف سامح | عدسة: خالد مشعل
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال انعقاد الجلسة العامة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 730 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية التعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة الحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة المرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية" الموقعة في القاهرة بتاریخي 2020/10/37 و2020/11/8


وقالت نورا علي، رئيسة لجنة السياحة بالبرلمان، إن هذه الخطابات المتبادلة تأتى محل التقرير لتمثل خيط جديد ضمن نسيج هذا الاهتمام المتنوع، بتوجيه المنحة موضوع التقرير للمجلس القومي للمرأة كجهة مستفيدة للمنحة وفق ماجاء بالخطابات المتبادلة موضوع التقرير المعروض.


وأكدت النائبة أن الهدف من مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تُحقق المساواة للمرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية" هو دعم وزيادة قدرات المجلس القومي للمرأة، وذلك من خلال تحقيق الهدفين، الأول: هدف عام يتمثل في زيادة نسبة المشاركة للقوة العاملة من النساء في قطاع السياحة في مصر وتمكين المرأة من مواجهة المواقف الناتجة عن عدم المساواة، والثانى: هدف محدد يتمثل في تعزيز ثقة المرأة بنفسها، فضلًا عن خلق بيئات آمنة تتسم بالمساواة بين الجنسين في مجال العمل داخل قطاع السياحة في مصر.

 
وقالت رئيسة اللجنة: "يتم صرف النفقات وفقا للقواعد الخاصة بوزارة السياحة والآثار في مصر"، موضحة أن المنحة محل الاتفاق المعروض توضع في حساب البنك المركزى المصرى في حساب خاص ولا يقبل أى إيداعات في هذا الحساب والسحب يتم فقط من خلال المجلس القومى للمرأة، وتدخل الخطابات المتبادلة حيز النفاذ من تاريخ استلام الوكالة الإسبانية إخطارًا من الحكومة المصرية يُفيد باستيفائها للمتطلبات القانونية اللازمة للنفاذ.


ونصت الاتفاقية على مادة وحيدة هي: ووفق على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشان تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية" الموقعة في القاهرة بتاريخي 2020/10/27 و 2020/11/8، وذلك مع التحفظ بشرط تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدر برئاسة الجمهورية في 16 جمادى الأولى سنة 1443 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020


ونصت مذكرة إيضاحية للاتفاقية وفقا للخطابات المتبادلة، على أن تقدم الوكالة الإسبانية التعاون الدولي من أجل التنمية الوكالة الإسبانية منحة بمنع 200 ألف يورو لتمويل المشروع، وهي منحة لصالح المجلس القومي للمرأة باعتباره الجهة المستفيدة من المشرع و طبقا للخطابات المتبادلة، تبلغ الفترة المحددة لتنفيذ المشروع 29 شهرا تبدأ من تاريخ اعتماده من الحكومة المصرية، وتمكن من هذه الفترة من خلال إبرام خطابات متبادلة بين الحكومة المصرية والوكالة الإسبانية، وتفضي الخطابات المتبادلة بأن يودع مبلغ المنحة في حساب البنك المركزي المصري باسم المشروع، على أن يكون هذا الحساب غير قابل لأية إيداعات إلا من الوكالة الإسبانية.


وتدخل الخطابات المتبادلة حيز النفاذ من تاريخ استلام الوكالة الإسبانية إخطارا من الحكومة المصرية يفيد باستيفاء هذا المتطلبات القانونية اللازمة للنفاذ . ولتشرف وزارة الخارجية برفع الأمر.

مبلغ المنحة: 200 ألف يورو.
الجهة المانحة: الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية.
الجهة المستفيدة: المجلس القومي للمرأة.
نطاق تنفيذ المشروع: تبلغ الفترة المحددة لتنفيذ المشروع 24 شهرًا تبدأ من تاريخ اعتماده من الحكومة المصرية، ويُمكن مد هذه الفترة من خلال إبرام خطابات متبادلة بين الحكومة المصرية والوكالة الإسبانية.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مجلس الوزراء يوافق على منحة من الوكالة الإسبانية بقيمة 200 ألف يورو

غدا.. تشريعية النواب تناقش اتفاقيات ومذكرات تفاهم في اجتماعين

بعد ساعات من انتخابها.. ننشر أجندة لجان البرلمان في أولى اجتماعاتها غدا

6 لجان برلمانية تنعقد اليوم لمناقشة عددا من الاتفاقيات والقوانين

سياحة النواب توافق على 200 ألف يورو منحة من الوكالة الإسبانية لدعم القطاع

ننشر جدول أعمال جلسة البرلمان غدًا

ترشيحاتنا

بعد فوز البايرن.. شوبير: علي معلول خارج حسابات الأهلي في مواجهة بالميراس

إعلان لمنظمة الصحة العالمية من ووهان حول أسرار كورونا

كيلو البط بـ 24 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

اكتشاف يغير التاريخ.. العثور على اسم ملكة فرعونية جديدة لأول مرة في التاريخ

بخمسة جنيهات.. زيت يخفف آلام المفاصل والتهاب الحلق والديدان المعوية

أندرياس بريمه أسطورة ألمانيا لـ صدى البلد: أحببت محمد الشناوي.. ومستوى الأهلي أبهرني

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة.. فرش المكياج تصيبك بهذا المرض.. وإطلالات إيفانكا ترامب بعد الخروج من البيت الأبيض

يمسكان بأيدي بعضهما.. اللقطة الأخيرة لزوجين مسنين قبل وفاتهما بـ كورونا

مواصفات بي إم دبليو 520i LCI موديل 2021 في مصر .. صور