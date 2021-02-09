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سيارات

JEEP تعلن رسميًا عن رانجلر الكهربائية بالكامل "فيديو وصور"

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 02:17 م
صدى البلد
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اشرف عطية
تحتفل شركة جيب jeep عملاق صناعة السيارات الامريكية هذه الفترة بالذكرى السنوية رقم 80 لتأسيس علامة جيب jeep، وقامت بنشر فيديو إعلاني في بلدها الام الولايات المتحدة الأمريكية لتقوم بعمل دعاية لسيارتها الجديدة جيب واجونير الجديدة.

وتسعى شركة جيب jeep هذه الفترة للإعلان عن جراند شيروكي L موديل 2022 ورانجلر الهجينة بالقابس و تأتي جراند شيروكي L بمحرك 3600 سي سي ، وقدرة 290 حصانًا، وعزم دوران تبلغ 257 رطل ، ويمكن عند شراء السيارة أيضا اختيار محرك هيمي V8 سعة 5.7 لتر، وقوة 357 حصانًا. 

وشوّقت شركة جيب jeep لنظام قيادة نصف ذاتية من المستوى الثاني والمنتظر تدشينه في جراند شيروكي L الجديدة كليًا مع وعود جيب بـ “قيادة بدون وضع اليدين على المقود في جميع السرعات.

قامت شركة جيب jeep ايضا بالأعلان عن مفاجأة حول خطط لتدشين جيب رانجلر اختبارية كهربائية بالكامل في حدث خاص بولاية يوتا الأمريكية في مارس المقبل من العام الجاري 2021 ومن المفترض أن يتم بيع أربع طرازات للسيارة جراند شيروكي في الولايات المتحدة ، وهم من جراند شيروكي إل لاريدو ، ليمتد ، أوفرلاند ، وساميت. 

جيب رانجلر الكهربائية بالكامل ستأتي بتصميم لن يختلف عن الموديل القياسي باستثناء بعض اللمسات الخاصة مثل الشبك الأمامي المغلق.. كما ستحصل السيارة على حزمة بطارية موزعة على ثلاثة أجزاء في أرضية السيارة لدعم قوة المحرك. 
JEEP تعلن رسميًا عن رانجلر الكهربائية بالكامل "فيديو وصور"
JEEP تعلن رسميًا عن رانجلر الكهربائية بالكامل "فيديو وصور"
JEEP تعلن رسميًا عن رانجلر الكهربائية بالكامل "فيديو وصور"
JEEP تعلن رسميًا عن رانجلر الكهربائية بالكامل "فيديو وصور"
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