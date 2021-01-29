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سيارات

مواصفات العملاق جيب جراند شيروكي الجيل الجديد.. صور

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:31 م
جيب جراند شيروكي
جيب جراند شيروكي jeep grand cherokee الجيل الجديد
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اشرف عطية
طرحت مؤخرا شركة جيب عملاق صناعة السيارات الأمريكية , الجيل الجديد من جيب جراند شيروكي jeep grand cherokee بتغيرات كبيرة و7 كراسي و بتصميم محدث بالكامل ومحرك قوي للغاية وعفشة متكيفة اوتوماتيكيا مع مختلف أنواع التضاريس.

السيارة جيب جراند شيروكي jeep grand cherokee الجيل الجديد تأتي بمحرك V6 سعة 3600 سي سي بقوة 290 حصان وعزم 348 نيوتن متر، وموتور هيمي V8 سعة 5700 سي سي بقوة 357 حصان وعزم 528 نيوتن.متر، والمحركات متصلة بفتيس أوتوماتيك 8 سرعات.

مقصورة جيب جراند شيروكي jeep grand cherokee الجيل الجديد مختلفة تماما، و بها شاشتين 8 و10.2 انش ، ونظام UConnect 5 الجديد، وأبل كار بلاي وأندرويد أوتو وايرليس.

جيب جراند شيروكي jeep grand cherokee الجيل الجديد اتي بنفس لغة تصميم جيب رانجلر الجيل الجديد, والذي يعد اتجاه جيب الجديد في التصميم , وتميزت جراند شيروكي الجديدة بحجم أكبر ونسختين بـ 5 أو 7 مقاعد و صف ثالث للمقاعد.


تميزت جيب جراند شيروكي jeep grand cherokee الجيل الجديد بنظام Quadra-Lift للتعليق المتغير، بخلوص ارضي 21 سم، ويصل حتي 27 سم في وضعية القيادة الوعرة و19 سم في وضعية القيادة السريعة وتتميز ايضا بفرامل الطواريء الأوتوماتيكية، ومراقبة عبور المشاة من الخلف، والحفاظ على مسار القيادة.
مواصفات العملاق جيب جراند شيروكي الجيل الجديد.. صور
مواصفات العملاق جيب جراند شيروكي الجيل الجديد.. صور
مواصفات العملاق جيب جراند شيروكي الجيل الجديد.. صور
مواصفات العملاق جيب جراند شيروكي الجيل الجديد.. صور
مواصفات العملاق جيب جراند شيروكي الجيل الجديد.. صور
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