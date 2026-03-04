قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

قصة كفاح ملهمة.. خرج من بلده لاستصلاح الأرض الصحراوية فأصبح لديه 17 فدانا ويصدر المحصول

عمرو الليثي
عمرو الليثي
محمود محسن

قال الإعلامي عمرو الليثي اننا من خلال برنامج "أجمل ناس" نقابل يوميا فلاح من فلاحين مصر ويحكي تجربته ومدي كفاحه وما حقق من إنجازات ونجاح في حياته من خلال الزراعة.


وذهبت كاميرا برنامج أجمل ناس علي شاشة الحياة،  الي اهالينا من الفلاحين والتقي الإعلامي عمرو الليثي ، مع الحاج محمد يونس من محافظة المنوفية.

وقال الحاج محمد إنني أواخر التسعينيات جئت إلى استصلاح الأراضي الصحراوية من أجل زراعتها ، وكانت مرحلة في منتهي الصعوبة ولها قدر كبير من التحديات و بدأت بزراعة المحاصيل التقليدية الخضروات والبطاطس ثم كانت المرحلة الاخري في 2005 وزراعة الفراولة وكانت نقلة جديدة في الزراعات المتطورة ، وبدأت بالمجهود الذاتي وكانت مكلفة جدا لي وبعدها سنتين اتجهت الي التصدير للمصانع

وأضاف قائلًا، أن الاستثمار الزراعي مهم جدا  ،  وهناك دعم كبير من الدولة للذهاب إلى الصحراء واستصلاح الأراضي ، وهنا كان القرار الهام في حياتي وهو التعاون مع البنك الزراعي والذي دعمني ماليا وفنيا  والفدان كان يتكلف ٤٠٠ ألف وكان يعطيني قرض بـ ٢٠٠ ألف حتى أستطيع زراعة تلك الأرض وقمت بزيادة الرقعة الزراعية لدي.

وتابع: إنني صبرت على التحديات الكبيرة التي واجهتها ولكني كنت قويا وصابرا وأي إنسان يسعي سوف يحصد والمهم أن يستمر ويداوم على كفاحه وأصبح لدي ١٧ فدانا وأقوم بالتصدير للمصانع ومن هنا كانت أزرع وأيضا أقوم بالإنتاج والتوزيع  ومصنع مستلزمات زراعية   ،  واتمني من الهله ان يوفقنا ويسدد ما علينا ، والحمد لله تغيرت حياتي وحياة اسرتي ومستوي المعيشة لهم ، واصبحت لدي اكتفاء ذاتي الارض لدي وازرع وانتج واقوم بالتصدير  للدول العربية والأوروبية واصبحت سمعتنا قوية جدا وان الفراولة المصرية افضل جودة

وأوضح ان حياتي تحسنت بعد ما نجحت واولادي ايضا تحسنت حالتهم المعيشية والتعليم ولدي

ووجه النصيحة الي كل انسان مقبل علي خوض تلك التجربة انه لا بد ان يكون لديه هدف وملتزم به وعندما تاخد قرض يجب ان تعرف كيف تستثمره ويكون لديه خطة وزراعت تساعدك وتجلب لك الرزق ، وانه لا يوجد مستحيل وضرورة السعي والعمل وان يكون صبور ولا ييأس  ويكون لديه طموح ورؤية وعلم ، والي كل الفلاحين او صغار الفلاحين بان يحافظوا علي امتهان الفلاحة والاستمرار في الزراعة ومن يريد النجاح فعليه بالزراعة

واختتم  اهم شئ ان نكافح ونخلص في عملنا   ، وكلما تخلص في الاهتمام بالزرع يعطيك ويمنحك الخير ، وباذن الله سيجد الخير والأرض الزراعية والفلاحة كلها خير .    

عمرو الليثي فلاحين مصر إنجازات المنوفية الأراضي الصحراوية

