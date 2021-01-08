سيارة استطلاع.. قصة تصنيع جيب رانجلر العسكرية

بدأت قصة تصنيع جيب رانجلر في أوائل الاربعينات القرن الماضي ، حيث طلب الجيش الامريكي من مصنعي السيارات تقديم مقترحات لتصميم وتنفيذ سيارة استطلاع.





وقدمت شركة "ويليس اوفرلاند" بعرض مميز لتطوير سيارة دفع رباعي عسكرية بزجاج امامي قابل للطي ومزودة بثلاثة مقاعد.



ولكن نجاح السيارة في الحرب العالمية الثانية، طرحت ويليس في عام 1945 نسخة مدنية من السيارة حملت اسم "جيب سي جاي" استمر تصنيعها لمدة اربعة عقود.



ولكن في 1986، اطلقت سيارة جيب رانجلر لتحل مكان سيارة جيب سي جاي، وطُرحت رانجلر بمحركين، الاول سعة 2.5 لتر من 4 اسطوانات بقوة 105 حصان، والثاني من 6 اسطوانات سعة 4.2 ليتر بقوة 190 حصان.



بعدها تطور طراز رانجلر على مر السنين ليصبح واحد من أبرز سيارات الصانع الأمريكي جيب ومن أهم طرازات الـ 4x4 المخصصة للقيادة على الطرقات الوعرة.



وبين 1986 و 2018، قدمت جيب 4 أجيال من رانجلر الأسطوري، احدثهم الجيل الرابع الذي ظهر لأول مرة في معرض لوس أنجلوس للسيارات منذ بضعة أشهر.



ونجد أن الشيء الذي يميز رانجلر عن غيره من سيارات الدفع الرباعي، فهو تصميمه الشهير الذي لم يتغير كثيرًا، إذ أبقى كل جيل من هذا الطراز على روح سيارة ويليس، ومن المتوقع أن يبقى هذا التصميم الأيقوني على الأجيال المقبلة.





