ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

سيارة استطلاع.. قصة تصنيع جيب رانجلر العسكرية

الجمعة 08/يناير/2021 - 04:38 م
جيب رانجلر
جيب رانجلر
Advertisements
أماني نوار
بدأت قصة تصنيع جيب رانجلر في أوائل الاربعينات القرن الماضي ، حيث طلب الجيش الامريكي من مصنعي السيارات تقديم مقترحات لتصميم وتنفيذ سيارة استطلاع.


 وقدمت شركة "ويليس اوفرلاند" بعرض مميز لتطوير سيارة دفع رباعي عسكرية بزجاج امامي قابل للطي ومزودة بثلاثة مقاعد.

ولكن نجاح السيارة في الحرب العالمية الثانية، طرحت ويليس في عام 1945 نسخة مدنية من السيارة حملت اسم "جيب سي جاي" استمر تصنيعها لمدة اربعة عقود.

ولكن في 1986، اطلقت سيارة جيب رانجلر لتحل مكان سيارة جيب سي جاي، وطُرحت رانجلر بمحركين، الاول سعة 2.5 لتر من 4 اسطوانات بقوة 105 حصان، والثاني من 6 اسطوانات سعة 4.2 ليتر بقوة 190 حصان.

بعدها تطور طراز رانجلر على مر السنين ليصبح واحد من أبرز سيارات الصانع الأمريكي جيب ومن أهم طرازات الـ 4x4 المخصصة للقيادة على الطرقات الوعرة.

وبين 1986 و 2018، قدمت جيب 4 أجيال من رانجلر الأسطوري، احدثهم الجيل الرابع الذي ظهر لأول مرة في معرض لوس أنجلوس للسيارات منذ بضعة أشهر.

 ونجد أن الشيء الذي يميز رانجلر عن غيره من سيارات الدفع الرباعي، فهو تصميمه الشهير الذي لم يتغير كثيرًا، إذ أبقى كل جيل من هذا الطراز على روح سيارة ويليس، ومن المتوقع أن يبقى هذا التصميم الأيقوني على الأجيال المقبلة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

فورد تزيح الستار عن موديل إي ترانزيت 2022 .. صور

تيسلا tesla عملاق صناعة السيارات الكهربائية تعلن رواتب موظفيها

فورد تكشف عن موديل F-150 بكراسي مائلة

كره الزراعة وأحب الميكانيكا.. قصة نجاح هنري فورد عملاق السيارات الأمريكية

من الزراعة إلى صناعة السيارات الأمريكية الشعبية .. من هو هنري فورد؟

وصفه أستاذه بـ"البليد" فحصل على 1093 براءة اختراع.. ولقبه أهل بلدته بـ"ساحر مينلو بارك" ..تعرف على قصة حياة إديسون وكيف نشأ

ترشيحاتنا

خلال ساعات.. رفع الحصانة عن 409 نواب ببرلمان 2015

سلمى حايك تستعرض لياقتها على البحر

أول امرأة سترأس جلسة افتتاح البرلمان.. تعرف على السيرة الذاتية لفريدة الشوباشي

قرعة نارية للأبيض.. مواعيد مباريات الزمالك في دور المجموعات بدوري الأبطال

تطورات الحالة الصحية للنجمة يسرا

مجلس النواب الأمريكي يعلن موعد بدء إجراءات عزل ترامب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كل يوم غسيل.. اختلافات بين يوم المرأة اليابانية وباقي النساء

ماذا يحدث للجسم عند تناول الشاى الأسود؟.. 8 فوائد غير متوقعة

بملابس كاجوال.. منة فضالي تخطف الأنظار في دبي