تقسيط على 5 سنوات.. "أزهر أسيوط" تعلن طرح 240 شقة في الرحاب "الشروط"

أعلن الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي عن طرح 10 عمارات سكنية، والتي تضم فرصة لتمليك 240 وحدة سكنية بمدينة الرحاب بأسيوط الجديدة، لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بفرع الجامعة بأسيوط، وذلك بالتقسيط على خمس سنوات كحد أقصى بدون فوائد مع إمكانية الشراء نقدًا، تبلغ قيمة الوحدة ١٩٤١٢٠جنيها شاملة نسبة وديعة الصيانة (5٪) بواقع ٩٢٠٠ج ونسبة (0.005) إتحاد تعاوني و اسكانى بواقع ٩٢٠ ج، كما يبلغ مقدم الحجز ٥٦١٢٠ ج والباقي بالتقسيط على ٥ سنوات بواقع ٢٣٠٠ج شهريا.





اقرأ أيضا :

















وأوضح نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، أنها تتضمن إشتراط أن يكون المستفيد عضوًا من أعضاء هيئة التدريس أوالهيئة المعاونة بجامعة الأزهر فرع أسيوط، أن يكون عضوًا بالجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بجامعة الأزهر بأسيوط، و لا يحق للأسرة من اعضاء هيئة التدريس بالفرع حجز أكثر من وحدة سكنية.













كما أنه لا يحق التنازل عن الوحدة إلا بعد سداد كامل الثمن المحدد، و يجوز سحب الوحدة من العضو فى حالة تأخره عن سداد الأقساط لمدة أربعة أشهر متصلة أو منفصلة ويعاد طرحها مرة أخرى مع عدم رد المبالغ التى سبق دفعها حيث تعتبر بمثابة إيجار للوحدة.





وأشار نائب رئيس جامعة الأزهر للوجة القبلي إلى انه تم فتح باب عضوية جمعية الإسكان لمن يرغب فى التقدم لحجز وحدة وليس عضوًا بالجمعية من اليوم الثلاثاء ٩ فبراير ٢٠٢١حتى السبت ١٣ فبراير ٢٠٢١.













و يبدأ دفع مقدم الحجز والبالغ ٥٦١٢٠ج من الاحد الموافق ١٤ فبراير ٢٠٢١ حتى الخميس ٤ مارس ٢٠٢١، علي رقم حساب الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء هيئة التدريس 100000239031 مصرف ابو ظبي الاسلامي فرع الجمهورية بأسيوط









مشيرا إلى أنه سوف يتم التسليم فور تخصيص الوحدات وفقا لقانون التعاون الإسكاني رقم ١٤ لسنة ١٩٨١.



