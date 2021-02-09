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اقتصاد

بخسائر 4.7 مليار جنيه.. البورصة تختتم جلسة الثلاثاء بتراجع جماعى

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 03:07 م
البورصة
البورصة
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محمد صبيح
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي لمؤشراتها، للجلسة الثانية على التوالي، وخسر رأس المال السوقي نحو 4.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 699.523 مليار جنيه.
 
تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 11447 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 2382 نقطة.

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كما انخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 14090 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 4402 نقطة.
 
وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 2390 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 3417 نقطة.
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