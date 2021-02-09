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رياضة

بناء على طلب برلماني.. الرياضة تدعم النادي المصري بـ5 ملايين جنيه

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 03:30 م
نادي المصري
نادي المصري
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كتب محمد الغزاوى
أعلن الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن محافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، عن حصوله على موافقة وزارة الشباب والرياضة بدعم الأنشطة المختلفة بالنادي المصري بمبلغ وقدره 5 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه تقدم بطلب للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، للموافقة على صرف مبلغ 5 مليون جنيه للنادي المصري البورسعيدي، للصرف علي الأنشطة المختلفة، وسداد الالتزامات ودعم استقرار النادي الإداري والمالي، وذلك في اطار مساهمة الوزارة لرفع العبء عن الأندية الجماهيرية.

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وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة، على أن اللجنة تحمل على عاتقها العمل على دعم الأندية الجماهيرية ماديًا لمساعدتها في سداد التزاماتها وتحقيق طموحات جماهيرها المشروعة، مشيرًا إلى أنه سبق وأن استجاب الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس الأسبق، لطلبه بدعم النادي المصري بمبلغ 5 ملايين جنيه، إضافة إلى الحصول على موافقة وزير الشباب والرياضة على دعم النادي المصري بمبلغ 650 ألف جنيه للصرف على الأنشطة الرياضية بالنادي.
بناء على طلب برلماني.. الرياضة تدعم النادي المصري بـ5 ملايين جنيه
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