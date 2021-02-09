بناء على طلب برلماني.. الرياضة تدعم النادي المصري بـ5 ملايين جنيه

أعلن الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، عن محافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، عن حصوله على موافقة وزارة الشباب والرياضة بدعم الأنشطة المختلفة بالنادي المصري بمبلغ وقدره 5 مليون جنيه.





وأشار إلى أنه تقدم بطلب للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، للموافقة على صرف مبلغ 5 مليون جنيه للنادي المصري البورسعيدي، للصرف علي الأنشطة المختلفة، وسداد الالتزامات ودعم استقرار النادي الإداري والمالي، وذلك في اطار مساهمة الوزارة لرفع العبء عن الأندية الجماهيرية.





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