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تعليم

هزة أرضية تضرب شمال الإسكندرية بقوة 3.5 ريختر

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 03:17 م
هزة أرضية
هزة أرضية
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احمد الشاهد

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد يوم اليوم الثلاثاء الموافق 09/02/2021 هزة أرضية فى البحر المتوسط وعلى بعد 159 كم شمال مدينة الإسكندرية.

 

وبلغت قوة الهزة 3.5 درجة على مقياس ريختر، وكان مركزها خط العرض 32.61 شمالا، وخط الطول:  30.19 شرقا.

 

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القومي للبحوث الفلكية: القمر يقارن مع هذا الكوكب غدًا


كان المعهد القومي للبحوث الفلكية رصد حدوث ظاهرة جديدة تشهدها في سماء القاهرة يوم غد الأربعاء  .

 

وأوضح الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد ورئيس قسم الفلك السابق، أن هذه الظاهرة ستكون عبارة عن اقتران القمر بكوكب زحل .

 

وأضاف خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن في هذا الموعد يقترن هلال القمر الضعيف مع كوكب زحل، ونشهد ذلك في تمام الساعة السادسة صباحا قبل شروق الشمس بفترة قصيرة ، وتصعب رؤيتهما بالعين المجردة .

 

ويمر كوكب الزهرة في نفس اليوم على مسافة 3.20 درجة شمالا من مركز القمر في تمام الساعة العاشرة مساء، ويمر كويكب "بالاس" على مسافة 12.58 درجة عن مركز كوكب عطارد، في تمام الساعة الثالثة.

 

ويشهد هذا اليوم مرور كوكب زحل على مسافة 3.41 درجة شمالا من مركز القمر في تمام الساعة الواحدة .

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