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برلمان

الحزب مديون بـ48 مليون جنيه.. أبو شقة: تسلمت الوفد وفي خزينته 800 ألف

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 03:28 م
المستشار بهاء أبو
المستشار بهاء أبو شقة رئيس الوفد
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معتز الخصوصى
أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أنه يسعى لحل المشكلات المالية التي يواجهها جريدة الوفد منذ توليه رئاسة الحزب. 

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عاجل عقده رئيس حزب الوفد، الثلاثاء، في المقر الرئيسي لحزب الوفد بالدقي في محافظة الجيزة، بحضور عدد من قيادات الحزب. 

وأشار أبو شقة،  إلى أن المشاكل المالية تسقط نظم ومؤسسات، ولكنه أعلن مسؤوليته الشخصية عن أي مشكلة ماليّة، ولم يغلق الجريدة أو البوابة، وتمكّن من توفير 2 مليون جنيه شهريًا. 

ولفت أبو شقة ، إلى أنه تسلم الحزب في 30 مارس 2018 ولم يكن في خزينة الحزب سوى 800 ألف جنيه، وعليه 48 مليون جنيه ديون، مؤكدا أنهم تمكنوا من تسديد ديون الأهرام في يناير 2021، وأنه يتعاون مع الدكتور هاني سري الدين، رئيس مجلس إدارة جريدة الوفد، لتسديد الديون وتوفير النفقات. 

ونوه أبو شقة ، أن هناك من يدفع أموالًا مشبوهة من أجل تشويه حزب الوفد ورئيسه، مشددا على أنه في حزب الوفد وفديين أصحاب إرادة ولا يمكن لقلة أن تجرف الحزب، قائلًا: "وأنا أراهن على الوفديين الذين لا يمكن أن يسمحوا باختطاف الحزب" .
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