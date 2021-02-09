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أخبار العالم

أسترازينيكا تطمئن ضحايا كورونا: لقاحنا واعد ضد الحالات الحرجة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 03:35 م
مريض في العناية المركزة
مريض في العناية المركزة
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محمد علي

قالت شركة أسترازينيكا التي تقوم بالشراكة مع جامعة أكسفورد لإنتاج لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد ، إن لقاحها ناجح ضد الحالات الخطرة من الإصابة بالوباء، مشيرة بذلك إلى نجاحه على أغلب المستويات في التصدي لحالات المرض المعدي، وفق ماذكرت وسائل إعلام.
  

يأتي ذلك بعد حملة للتدقيق من خبراء منظمة الصحة العالمية أمس حول  لقاح أسترازينيكا/أكسفورد حول  فعاليته بالنسبة للمسنين وحيال النسخة المتحورة لفيروس كورونا التي ظهرت في جنوب أفريقيا.

لكن الشركة خرجت لتعلن فعالية منتجها ضد الوباء، حيث سبق ورخص الاتحاد الأوروبي  للقاح أسترازينيكا، وقد حصل هذا اللقاح الذي كانت المملكة المتحدة أول دولة استخدمته على نطاق واسع لتحصين سكانها منذ ديسمبر، على مصادقة العديد من البلدان وكذلك الاتحاد الأوروبي. 

لكن بعض الحكومات فضلت التوصية به فقط لمن هم دون 65 أو حتى 55 عاما لعدم توافر بيانات كافية حول فعاليته لدى الأكبر سنًا. 

وعلّقت جنوب أفريقيا إطلاق حملتها التي كان من المقرر أن تبدأ في الأيام المقبلة بمليون جرعة من لقاح أسترازينيكا، بعد صدور دراسة أشارت إلى فاعلية "محدودة" للقاح ضد النسخة الجنوب أفريقية المتحورة عن الفيروس.

وبحسب النتائج الأولية للدراسة، فإن اللقاح فعال ضد 22% فقط من الإصابات المتوسطة بالنسخة المتحورة الجنوب أفريقية. 



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