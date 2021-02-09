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فن

من الطائرة.. محمد رمضان يوثق عودته لمصر لتصوير مسلسل موسى

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 03:48 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
شارك الفنان محمد رمضان فيديو جديد له، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر محمد رمضان في الفيديو وهو يستقل الطيارة عائد إلى مصر لاستكمال مسلسله القادم "موسى".

يذكر أن محمد رمضان يشارك حاليا في تصوير مسلسل «موسى» من بطولة : سمية الخشاب، هبة مجدى، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، مفيد عاشور، حمدي الوزير، وإنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة. 

وقدم محمد رمضان في شهر رمضان الماضي، مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، رحاب الجمل، محمد مهران، أحمد داش، أحمد فهيم، أحلام الجريتلي ومحمد جمعة وأيمن عزب وعلاء زينهم وآية سليم وإنتاج شركة سينرجي.

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