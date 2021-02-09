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تعليم

صح وغلط واختيار من متعدد.. عميد سياسة واقتصاد القاهرة يعلن شكل الامتحانات

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 04:08 م
عميد سياسة واقتصاد
عميد سياسة واقتصاد القاهرة
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مريم عزت
كشف الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، عن طريقة امتحان الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020-2021. 
وقال الدكتور محمود السعيد خلال تصريح لـ"صدى البلد"، إن جميع الامتحانات ستكون بطريقة الاختيار من متعدد أو صواب وخطأ وسيكون خلال ساعة ونصف فقط لا تزيد عن ذلك. 


وأضاف "السعيد" أن امتحانات مرحلة البكالوريوس سيتم اجراؤها اونلاين من خلال المنصة الالكترونية الخاصة بالكلية. 

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وجّه بضرورة الالتزام بنظام الامتحانات وفق نظام الأسئلة الموضوعية، وتطبيق المواصفات الفنية للامتحانات ، وذلك وفقًا للمقاييس التي تحدد شكل ومضمون ورقة الأسئلة حيث تتضمن شمولية الاختبار لجميع أجزاء ما تم تدريسه بالفعل، وارتباط أسئلة الاختبار بأهداف المقرر وموضوعاته، وتوزيع الأسئلة على كافة المجالات والمستويات المختلفة من الفهم وإعداد الأسئلة بصورة تسمح بقياس مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب، ويراعى فيها التدرج من السهل إلى الصعب، وأن تكون الأسئلة واضحة المعنى ومُحددة ولا تحتاج إلى تفسير، وأن يناسب الزمن المُخصص للامتحان عدد الأسئلة.
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