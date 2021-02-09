صح وغلط واختيار من متعدد.. عميد سياسة واقتصاد القاهرة يعلن شكل الامتحانات

كشف الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، عن طريقة امتحان الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020-2021.

وقال الدكتور محمود السعيد خلال تصريح لـ"صدى البلد"، إن جميع الامتحانات ستكون بطريقة الاختيار من متعدد أو صواب وخطأ وسيكون خلال ساعة ونصف فقط لا تزيد عن ذلك.

وأضاف "السعيد" أن امتحانات مرحلة البكالوريوس سيتم اجراؤها اونلاين من خلال المنصة الالكترونية الخاصة بالكلية.