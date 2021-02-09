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حوادث

السائق عمره 8 سنوات.. مصرع طفل صدمته سيارة ملاكى بإحدى قرى شربين

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 04:16 م
صدى البلد
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همت الحسينى
لقي طفل عمره ٧ سنوات ، مصرعة ، أثر تعرضه لتصادم من سيارة ملاكي قادها طفل آخر عمره فقط ٨ سنوات ، وذلك أثناء لهوه أمام منزله بقرية "العيادية " مركز شربين بمحافظة الدقهلية.

كان مديرية امن الدقهلية، تلقت اخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفي شربين العام لمركز شرطة شربين ، بوصول الطفل "أحمد الشربيني محمود محمود معوض " عمر 7 سنوات " ومقيم قرية العيادية - دائرة مركز شربين جثة هامدة ( إدعاء حادث طريق ).

وبانتقال  ضباط  المباحث إلي المستشفي وبالفحص وسؤال والده "الشربيني محمود معوض " 47  عاما ،عامل ، ومقيم بذات القرية ،قرر بأنه حال لهو نجله أمام المنزل إصطدمت به السيارة رقم ( د ص ر ٦٥٣٨ ملاکی ) قيادة الطفل  محمد ربيع السيد محمد " ٨ سنوات ، ومقيم طرف أسرته بذات القرية مما أدى إلى حدوث إصابة نجله التي أودت بحياته.

واتهم والد الطفل "ربيع السيد محمد " ٤٦ عاما  ، صاحب مخبز ومقيم بذات القرية بالإهمال وترك نجله يقود السيارة مما تسبب في وفاة نجله.

وبتقنين الاجراءات تم ضبط السيارة و الطفل قائدها ومالكها  وبمواجهة مالك السيارة أيد ذات المضمون، وأضاف ان نجله إستولى على مفاتيح تشغيل السيارة دون عمله.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۲۸۲ لسنة ٢٠٢١ جنح مركز شرطة شربين ، وجاري إستكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.
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