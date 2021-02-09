السائق عمره 8 سنوات.. مصرع طفل صدمته سيارة ملاكى بإحدى قرى شربين

لقي طفل عمره ٧ سنوات ، مصرعة ، أثر تعرضه لتصادم من سيارة ملاكي قادها طفل آخر عمره فقط ٨ سنوات ، وذلك أثناء لهوه أمام منزله بقرية "العيادية " مركز شربين بمحافظة الدقهلية





كان مديرية امن الدقهلية، تلقت ا خطارا يفيد بورود إشارة من مستشفي شربين العام لمركز شرطة شربين ، بوصول الطفل "أحمد الشربيني محمود محمود معوض " عمر 7 سنوات " ومقيم قرية العيادية - دائرة مركز شربين جثة هامدة ( إدعاء حادث طريق ).





وبانتقال ضباط المباحث إلي المستشفي وبالفحص وسؤال والده "الشربيني محمود معوض " 47 عاما ،عامل ، ومقيم بذات القرية ،قرر بأنه حال لهو نجله أمام المنزل إصطدمت به السيارة رقم ( د ص ر ٦٥٣٨ ملاکی ) قيادة الطفل محمد ربيع السيد محمد " ٨ سنوات ، ومقيم طرف أسرته بذات القرية مما أدى إلى حدوث إصابة نجله التي أودت بحياته.





واتهم والد الطفل "ربيع السيد محمد " ٤٦ عاما ، صاحب مخبز ومقيم بذات القرية بالإهمال وترك نجله يقود السيارة مما تسبب في وفاة نجله.





وبتقنين الاجراءات تم ضبط السيارة و الطفل قائدها ومالكها وبمواجهة مالك السيارة أيد ذات المضمون، وأضاف ان نجله إستولى على مفاتيح تشغيل السيارة دون عمله.



