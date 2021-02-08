إصابة عامل ببتر فى الساعد بسبب ماكينة حصد الأرز بالدقهلية

أصيب عامل ببتر فى "الساعد الأيمن" بعدما جذبته ماكينة درس الارز أثناء عمله عليها بأرض زراعية بالدقهلية





وكان اخطارا ورد لمديرية امن الدقهلية بورود بلاغا لمركز شرطة دكرنس من مستشفى دكرنس العام بوصول "سمير محمد عبدالوهاب الحلوجی" 35 عاما عامل ، ومقيم قرية " الربيعة" مصابا ببتر بالساع الأيمن ( إدعاء حادث عارض).



