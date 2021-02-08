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حوادث

إصابة عامل ببتر فى الساعد بسبب ماكينة حصد الأرز بالدقهلية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 03:32 م
صدى البلد
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همت الحسينى
أصيب عامل ببتر فى "الساعد الأيمن"  بعدما جذبته ماكينة درس الارز  أثناء عمله عليها بأرض زراعية بالدقهلية.

وكان اخطارا ورد لمديرية امن الدقهلية بورود بلاغا لمركز شرطة دكرنس من مستشفى دكرنس العام  بوصول "سمير محمد عبدالوهاب الحلوجی" 35 عاما عامل ، ومقيم قرية " الربيعة" مصابا ببتر بالساع الأيمن ( إدعاء حادث عارض).

وأنتقل علي الفور ضباط المباحث وبالفحص وسؤال والده "محمد عبدالوهاب الحلوجی " ٥٠ عاما عامل قرر بأنه حال عمل نجله على ماكينة درس قش الأرز بأرض زراعية بقرية " النهضة الجديدة " جذبت الماكينة يده مما ادى الى حدوث إصابته ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.
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