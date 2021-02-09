قيس الشيخ نجيب يواصل تصوير هجمة مرتدة ويستعد للاستقرار بالقاهرة

يواصل النجم السوري قيس الشيخ نجيب تصوير مشاهده في مسلسل "هجمة مرتدة" والتي أنهى قيس تصوير 80 بالمئة منها .

ويتكتم النجم السوري على تفاصيل دوره مكتفيا فقط بقوله أنه دور محوري ومحرك للاحداث. وسيكون ظهوره في الثلث الاخير منه بصورة مكثفة على ان يكون من محركات الاحداث منذ بداية العمل، وعبر عن فخره بالمشاركة في عمل كبير مثل هذا يعكس بطولات المخابرات المصرية ودورها الوطني والنضالي ودعمها للقضايا العربية الكبرى.

يشارك في بطولة العمل بجانب قيس كل من هند صبري وأحمد عز وهشام سليم وصلاح عبد الله وعدد كبير من النجوم ومخرج متمكن مثل احمد علاء.

وعلى الجانب الأخر يفكر قيس حاليا وبقوة في الإستقرار بالعاصمة المصرية القاهرة والتركيز بصورة اكبر في الدراما المصرية.

يعد قيس واحد من ابرز النجوم السوريين المتواجدين على الساحة وهو من مواليد دمشق والده الممثل والمخرج محمد الشيخ نجيب ووالدته خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية . تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية بعام 1998 متزوج من الكاتبة لبنى مشلح ولديه منها ولد وحيد اسمه جود.