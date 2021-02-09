حسين الجسمي يطرح ملفت الأنظار.. فيديو

طرح الفنان حسين الجسمي أغنية جديدة تحمل اسم "مِلفِت الانظار"، من ألحانه، وتوزيع زيد عادل ومكساج وماستر م.جاسم محمد.

وأظهرت كلمات أغنية "مِلفِت الانظار" للشاعر نهيّان بن زايد مشاعر عشق فرحه وموصوفه بالحسن والجمال، والذي قال بين أبياتها:

فيــه الـوصوف تـعَــدّي

ســـيد المـها لي ذار

فـايـج وحِـــسنــه فَـــردي

شمس الـــنهار تغـار

وقد لحن الجسمي الأغنية بمقام "الكرد"، وامتزجت بها الآلات الغربية والجيتارات والبيانو مع آلة العود والإيقاعات الخليجية، وقام بعزف العود صادق جعفر والإيقاعات سمير القطان والجيتارات شريف فهمي، وبيز جيتار أحمد نظمي.

هذا وقد طُرحت أغنية "مِلفِت الانظار" من خلال قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع يوتيوب الى جانب جميع الإذاعات الخليجية والعربية وجميع المكتبات الموسيقية الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغنيات.