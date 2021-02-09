رئيس الشيوخ يستقبل عبد الصادق الشوربجي لمناقشة خطة حل مشكلات المؤسسات الصحفية

استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ بمكتبه اليوم عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، حيث استعرض خلال اللقاء واقع المؤسسات الصحفية القومية وخطة الهيئة لحل المشكلات التي تواجهها.





وأكد المستشار "عبد الرازق" على تقدير مجلس الشيوخ لدور الصحافة المصرية التثقيفي والتنويري، مؤكدًا حرص المجلس على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لها.





من جانبه أوضح "الشوربجي" أن اللقاء تناول تدعيم أوجه التعاون بين مجلس الشيوخ والهيئة الوطنية للصحافة، مشيرًا إلى أهمية دور الصحافة والإعلام في نقل مناقشات جلسات مجلس الشيوخ إلى المواطنين.