خالد بيومي عن انتقاده لموسيماني: الرد مكفول للجميع

علق المحلل الرياضي خالد بيومي على انتقاده لبيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بعد الخسارة امس أمام بايرن ميونخ الألماني بنصف نهائي كأس العالم للأندية.



وكتب خالد بيومي عبر تويتر قائلا: "ردود جماهير الأهلي تبين نوع من الانقسام علي كلامي او انتقادي لبيتسو منهم من يتفق ومنهم من يختلف عموما حرية الرد مكفولة للجميع طالما في اطار النقاش بالتوفيق لما هو صالح للكرة".







وانتهت أحداث المباراة التي جمعت بين فريقي الأهلي وبايرن ميونخ، امس ،على ملعب استاد أحمد بن علي المونديالي،بفوز البايرن بهدفين احرزهم ليفاندوفسكي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

وبهذا الفوز يتأهل بايرن ميونخ الى المباراة النهائية في بطولة كأس العالم للاندية، ويخوض الأهلي مباراته القادمه لحسم أحد المركزين الثالث أو الرابع