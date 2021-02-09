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أخبار البلد

وجه نصائح مهمة للدول العربية.. خبير أوبئة: إيقاف لقاح أكسفورد في جنوب أفريقيا لهذا السبب

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 06:07 م
صدى البلد
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محمد غالي
قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن إيقاف لقاح أكسفورد في جنوب أفريقيا، جاء بعد دراسة على المتغير "السلالة الجديدة" من فيروس كورونا "B.1.351" المتسبب في معظم إصابات جنوب افريقيا بمشاركة ٢٠٠٠ شخص في التجارب.

وأوضح عنان في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أنهم اكتشفوا أن فاعلية لقاح أكسفورد نزلت إلى٢٢% فقط، مضيفا أن "منظمة الصحة تشترط ٨٠٪؜ فعالية لأي لقاح" فتم إيقاف إعطاء اللقاح بعد أن كان تم الاتفاق على مليون جرعة وحاليًا الاتفاق تم على أن تعطي جنوب أفريقيا اللقاح إلى ١٠٠ ألف ويشاهدوا النتائج ويقررون مرة أخرى".

وأضافأستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة أن جنوب أفريقيا قالت أن لقاح فايزر وسينوفارم ونوفافاكس كانت نتائجهم جيدة على المتغير الجديد وان لقاح جونسون اند جونسون فاعليته ٨٥% ضد الإصابات الحادة وهذا أقل من النتائج في البلاد الأخرى.

وأشار "عنان"، إلى أن منظمة الصحة العالمية قالت أنها ستدرس الموضوع وسوف يصدرون تقرير الأسبوع القادم، وأن منظمة الصحة العالمية، لن تأخذ إنتاج الهند من اكسفورد إلا عند التأكد من فاعليته.

وأشار إلي أن "أكسفورد" قالت إنها تدرس الموضوع وسيتم توسيع العينة البحثية "وليس ٢٠٠٠" وهناك احتمال لتطوير لقاح جديد للمتغير الجديد.

وأوضح أن ذلك سيجعل الجهات الصحية في الشرق الأوسط المفروض تعمل الآتي:

١- تتوسع في عمل تحليل التسلسل الجيني للتأكد من نوع السلالة وهل يوجد أنتشار لمتغير جنوب أفريقيا ولا لأ او وجود متغير خاص بنا.

٢- تكثيف المتابعة على كل اللي اخدوا وهياخدوا اللقاح لقياس مضادات الأجسام.
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