حدث تاريخي.. مسبار الأمل ينجح في دخول مدار المريخ

أعلنت الإمارات، اليوم الثلاثاء، نجاح وصول مسبار الأمل إلى مداره حول المريخ، في حدث تاريخي، حيث أرسل إشارة تفيد بدخوله إلى المدار، وفقًا لقناة "العربية"، التي أفادته في نبأ عاجل لها.





وكانت وسائل إعلام متفرقة، قالت إن مسبار الأمل دخل مرحلة النصف ساعة العمياء وبدأ مناورة دخول المدار، حيث إنه يدير أجهزته بشكل مستقل.





ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية"، كانت غرفة العمليات في الإمارات، تترقب التقاط إشارات من المسبار، بشأن دخوله مدار المريخ.





وأكد مركز التحكم بمسبار الأمل بدء عملية حرق الوقود، لافتا إلى أن أنظمته تعمل بشكل جيد خلال دخوله المدار.





ومن المرتقب دخول مسبار الأمل، في تمام تمام الساعة 7:42 دقيقة (بتوقيت الإمارات) إلى مدار كوكب المريخ





المسبار المنطلق بسرعة 121,000 كم/س، عليه أن يخفض سرعته بدفع عكسي لمدة 27 دقيقة ليصل إلى سرعة تقدر بـ 18,000 كم/س.