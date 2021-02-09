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محافظات

حياة كريمة.. سكرتير عام الأقصر يتابع تطوير ٣٤ قرية.. صور

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 06:36 م
محمد عبد الفتاح سكرتير
محمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر
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شمس يونس
 عقد محمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر اجتماعًا موسعًا  مع مسئولي وممثلي الجهات المنفذة والمشاركة في المشروع  وذلك لاستعراض تنفيذ اعمال التطوير في كافة قري مدن اسنا وارمنت بمحافظة الأقصر وعددهم 34 قرية بتوابعهم هم القري المستهدفة ضمن المشروع بواقع 27 قرية بمدينة اسنا و7 قري بمدينة أرمنت .

وتم خلال اللقاء استعراض جهود وانشطة المديريات ضمن خطة المشروع لتنمية القري المستهدفة واكد سكرتير عام المحافظة علي ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لاعمال المشروعات ورفع تقارير بها مع عقد اجتماع اسبوعي لاستعراض الموقف التنفيذي لكل مشروع .

ووجه عبد الفتاح بتخصيص وحدة متابعة لمشروع تطوير قري الريف بكل مديرية خدمية تنفيذًا لتعليمات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر بالمتابعة المستمرة لكافة اعمال المشروع بما يسهم في تذليل اية عوائق .

وشهد الاجتماع المهندس اسعد مصطفي مستشار المحافظ للمشروعات وياسر جاد الرب مدير ادارة التخطيط بالمحافظة وعدد من وكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية ونواب رؤساء المراكز ورؤساء القري وممثليهم.
حياة كريمة.. سكرتير عام الأقصر يتابع تطوير ٣٤ قرية.. صور
حياة كريمة.. سكرتير عام الأقصر يتابع تطوير ٣٤ قرية.. صور
حياة كريمة.. سكرتير عام الأقصر يتابع تطوير ٣٤ قرية.. صور
حياة كريمة.. سكرتير عام الأقصر يتابع تطوير ٣٤ قرية.. صور
حياة كريمة.. سكرتير عام الأقصر يتابع تطوير ٣٤ قرية.. صور
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