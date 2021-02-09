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فن

فخر واعتزاز.. أصالة تحتفل بوصول مسبار الأمل الإماراتي للمريخ

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 07:08 م
اصالة
اصالة
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مصطفى كرم

علقت الفنانة اصالة على نجاح وصول مسبار الأمل الإماراتي إلى مداره حول المريخ، بعدما أرسل إشارة تفيد بدخوله إلى المدار

وغردت أصالة عبر تويتر قائلة "‏فخر واعتزاز  أبسط مشاعرنا تجاه دولة شيوخها حملوا الأمانه ولأبعد حدود السّماء ارتقوا وعمِلوا وفكّروا وطوّروا .. عاشت دولة الإمارات وطن يشعّ أمانًا وجمالًا وتقدّم .. #الامارات_العربيه_المتحده  ".

وعرضت قناة أكسترا نيوز خبر عاجل يفيد بـ مسبارالأمل الإماراتي يبلغ غايته بوصوله إلى كوكب المريخ، وأن المسئولون فى الإمارات يحتفلون بهذا الحدث.

وأعلنت الإمارات، اليوم الثلاثاء، نجاح وصول مسبار الأمل إلى مداره حول المريخ، في حدث تاريخي، حيث أرسل إشارة تفيد بدخوله إلى المدار، وفقًا لقناة "العربية"، التي أفادته في نبأ عاجل لها وكانت وسائل إعلام متفرقة، قالت إن مسبار الأمل دخل مرحلة النصف ساعة العمياء وبدأ مناورة دخول المدار، حيث إنه يدير أجهزته بشكل مستقل.

ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية"، كانت غرفة العمليات في الإمارات، تترقب التقاط إشارات من المسبار، بشأن دخوله مدار المريخ.

وأكد مركز التحكم بمسبار الأمل بدء عملية حرق الوقود، لافتا إلى أن أنظمته تعمل بشكل جيد خلال دخوله المدار.

ومن المرتقب دخول مسبار الأمل، في تمام تمام الساعة 7:42 دقيقة (بتوقيت الإمارات) إلى مدار كوكب المريخ

المسبار المنطلق بسرعة 121,000 كم/س، عليه أن يخفض سرعته بدفع عكسي لمدة 27 دقيقة ليصل إلى سرعة تقدر بـ 18,000 كم/س.

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