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خامس دولة في العالم.. أحمد موسى يهنئ الإمارات على وصول مسبار الأمل للمريخ

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 07:21 م
احمد موسى
احمد موسى
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عادل نصار
قدم الإعلامي أحمد موسى، التهنئة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ محمد بن زايد، والشيخ محمد بن راشد، بوصول مسبار الأمل إلى كوكب المريخ.

وقال أحمد موسى، أثناء تقدم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، "مبروك لدولة الإمارات العربية المتحدة وصول مسبار الأمل لمداره في كوكب المريخ".

وأضاف أحمد موسى، أن الإمارات أول دولة عربية تصل لهذا الإنجاز الكبير، مشيرا إلى أن هذا المسبار يكشف ما يحدث في هذا الكوكب الأحمر.

وتابع أحمد موسى، "إنجاز عربي كبير جدا، والإمارات خامس دولة في العالم تصل لهذا الإنجاز".
 
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