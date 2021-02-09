سفير مصر بكندا: السائح الكندي يصرف 10 أضعاف أي زائر آخر

قال السفير أحمد أبو زيد سفير مصر في كندا، إن السياحة الكندية في مصر موجودة، مضيفا أن حركة الطيران مستمرة بين مصر وكندا.









وأضاف أبو زيد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن السائح الكندي يصرف 10 أضعاف أي سائح آخر كونه سائح مقتدر وينفق الكثير، مؤكدا أن هذا السائح في غاية الأهمية للسياحة المصرية.









وتابع سفير مصر في كندا، أننا نظمنا عدة فعاليات وإجراءات تهدف التعريف بالسياحة المصرية وعملنا أكثر من ندوة لعرض الاكتشافات الأثرية الجديدة في منطقة سقارة.









وفي السياق نفسه أشار إلى أن المصريين في كندا عددهم يصل لـ 300 ألف مصري، مضيفا أنه وصل بعضهم لمناصب سياسية واقتصادية كبيرة والدولة الكندية تعترف بأهمية الجالية المصرية في كندا.









وأضاف أبو زيد، أن كندا لها اهتمامات خاصة في قطاع التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أنها قدمت دعما قويا لمصر يجعلها شريكا تنمويا حقيقيا.









أكد السفير أحمد ابو زيد سفير مصر في كندا، أن السفارة حريصة على إظهار التحولات الاقتصادية والسياسية في مصر، مضيفا أن هذا الأمر شعر به الكنديون.









وتابع أبو زيد، أن التحولات في قضية حقوق الإنسان في مصر أمر في غاية الأهمية لكندا، مؤكدا أن مصر تسير للأفضل في مجالات عدة وفي مقدمتها حقوق الإنسان.









وأكمل أن الاقتصاد المصري جاذب للاستثمار وبالفعل دولة كندا تذهب للاستثمار في مصر وفي مجالات عدة ومنها التنقيب عن الذهب.









وتابع السفير أحمد ابو زيد سفير مصر في كندا، أن كندا دولة متقدمة في التعليم وتطرح فرصا للطلبة المصريين جيدة والتعليم فيها ليس مكلفا بشكل كبير مثل أمريكا وأوروبا.



