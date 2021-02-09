مشروب طبيعي يساعدك في الإقلاع عن التدخين خلال أيام

كما يعمل النيكوتين الموجود في التبغ كدواء وعندما تستخدمه ، فإنه يغير جسمك بطريقة ما، والنيكوتين منبه له القدرة على تسريع الجهاز العصبي بحيث تشعر بأن لديك طاقة وفيرة، وما يصل إلى نصف الأشخاص الذين يستخدمون التبغ ، بشكل أو بآخر ، يموتون بسبب الآثار السيئة لنفسه، مع مخاطر عالية للإصابة بسرطان الرئة والحنجرة وسرطان الفم وسرطان البنكرياس .





وقد قدم موقع boldsky ابرز الأطعمة الصحة التي تساعدك في الاقلاع عن التدخين...





- عصير الجزر سوف يزيل السموم من جسمك ويزيل جميع السموم في دمك وكذلك من أعضائك، عصير الجزر غني بفيتامينات A و C و K و B التي تعمل على إصلاح جسمك وشفائه،و يمكن أن يساعد في جعل الدم قلويًا إذا تم تناوله كل صباح، كما أن تناول الجزر بانتظام يقوي دفاعات الجسم الطبيعية .

- السبانخ لا يساعدك اللون الأخضر المورق في الحصول على حالة صحية جيدة بعد الإقلاع عن التدخين فحسب ، بل سيساعد كليتيك أيضًا على إزالة السموم من دمك، السبانخ غنية بالعديد من الفيتامينات وحمض الفوليك ، مما سيساعدك على تجنب الرغبة الشديدة في تدخين السجائر، أيضًا ، تحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة ، والكاروتينات الموجودة في السبانخ مفيدة بشكل خاص للمدخنين لأن تناولها بانتظام أثبت أنه يُظهر حالات أقل من السرطان .

- الزنجبيل يمكن لهذا الجذر الرائع أن يحد من رغبتك في التدخين، ما عليك سوى طحن قطعة من الزنجبيل وإضافة ملعقة صغيرة من السكر إليها وتناولها على الفور،و سيساعدك هذا على مقاومة شهيتك للتدخين، ويمكنه تطهير المخاط في الرئتين ويحتوي على مضادات الأكسدة التي يمكنها طرد السموم الناتجة عن التدخين













